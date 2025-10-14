Dragon Ball: Gekishin Squadra accueille Gotenks (+ avis)

Dragon Ball: Gekishin Squadra est un MOBA rapide qui plonge dans la franchise légendaire d'Akira Toriyama, fusionnant son lore épique avec des batailles d'arène multijoueurs. Avec la dernière mise à jour, les fans de la saga trouvent ici probablement le meilleur jeu mobile avec les amis de San Goku. L'arrivée de Gotenks nous permet de reparler de ce titre haut en couleurs et de partager notre avis.

Introduction à Dragon Ball: Gekishin Squadra

Dans Gekishin Squadra, les joueurs forment des équipes de quatre pour s'affronter contre des adversaires, dans le but de vaincre les Dieux de la Destruction dans les lanes et de s'emparer des Dragon Balls pour des vœux ultimes. Les matchs se déroulent en duos 2v2 dans les lanes supérieure ou inférieure, avec 18 personnages (et d'autres à venir) divisés en tanks comme Vegeta pour absorber les dégâts, des infligeurs de dommages élevés comme Goku, et des supports techniques comme Krillin pour les buffs et le contrôle de foule. Le jeu intègre l'histoire riche de Dragon Ball via des interactions dynamiques en lane – Piccolo mentorise le petit Gohan, Krillin fond pour Android 18, et Goku se chamaille avec Vegeta – rendant le lore vivant sans lourdeur. Visuellement, le titre de Bandai Namco capture l'esthétique cell-shadée de la série avec des finishers explosifs, des pop-ups style comic-book et un bon gros style de dessin animé du mercredi matin. Les matchs durent 10-15 minutes, commençant par des compétences auto ou manuelles, des Tirages Divins pour des buffs/nerfs aléatoires (comme des minions explosifs ou des pains à la vapeur restaurant de la vie), et escaladant vers des combats généralisés. Les upgrades se font hors tatami, soulignant la stratégie dans cette variante des MOBAs comme League of Legends ou Pokémon Unite. S'il n'est pas aussi tactique que le premier, il n'a pas à rougir à face au second.

Mise à jour : Super Saiyan Gotenks !

Annoncé récemment, Super Saiyan Gotenks arrive en tant que fusion puissante de Goten et Trunks de l'arc Majin Buu, apportant l'énergie chaotique de la Fusion au jeu. Ce personnage hybride technique/dégâts dispose de finishers comme l'attaque Kamikaze Fantôme et un Beam Rush répétable à souhait.

Son passif d'exultation accorde des boosts de vitesse aux alliés lors d'assists ou d'éliminations, tandis que l'amélioration Super Saiyan au niveau sept amplifie les PV et la puissance d'attaque. Le clou du spectacle est le Galactic Donut, qui attire les ennemis au même endroit pour des configurations d'attaques de zone dévastatrices – idéal pour les jeux d'équipe. Gotenks promet d'apporter beaucoup grâce à sa polyvalence.

Avis sur Dragon Ball: Gekishin Squadra

Dragon Ball: Gekishin Squadra frappe au-dessus de sa catégorie dans un paysage MOBA saturé, transformant des décennies de lore de Toriyama en fun rapide et accessible. Les sessions révèlent des matchs addictifs de 15 minutes qui évitent les pièges du genre comme les engagements d'une heure, avec des Tirages Divins aléatoires et autres éléments apportant de la fraîcheur. Le lore brille via des pairings fluides et un spectacle visuel surprenant même les puristes. C'est accessible aux débutants mais profond, récompensant les upgrades et la synergie de rôles sans exigences écrasantes.



Pour conclure ce test éclair, Gekishin Squadra se pose en poids lourd pour les fans de Dragon Ball et les novices en MOBA, mélangeant action, stratégie et spectacle de fort belle manière.

Télécharger le jeu gratuit Dragon Ball: Gekishin Squadra