Resident Evil Survival Unit flingue du zombie sur iOS et Android

Cette nuit, Aniplex Inc. et JOYCITY Corporation ont officiellement lancé Resident Evil: Survival Unit, le tout premier jeu de stratégie en temps réel de la franchise Resident Evil. Gratuit au téléchargement avec achats intégrés, le titre mobile est dores et déjà disponible sur l’App Store et le Google Play. Encore une fois, vous êtes les premiers au courant.

Resident Evil Survival Unit renouvelle la saga

L’aventure vous plonge dans un univers parallèle aux événements de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Vous vous réveillez cobaye de l’Umbrella Corporation dans un hôpital abandonné, au cœur d’une ville totalement ravagée par l’infection. Votre objectif : vous échapper, survivre, et bâtir un refuge imprenable à partir des ruines d’un manoir emblématique.

Accompagné des héros légendaires de la saga - Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, Carlos Oliveira et bien d’autres - vous devrez explorer une carte en monde ouvert, collecter des ressources rares, fortifier votre base et repousser sans relâche les hordes d’infectés… mais aussi les clans rivaux contrôlés par d’autres joueurs.

Trailer de lancement officiel :

Le gameplay mêle intelligemment stratégie en temps réel et gestion de base : chaque survivant possède des compétences uniques (combat, collecte, technologie, soins…) que vous devrez placer astucieusement sur le champ de bataille. Vos choix - composition d’équipe, tactiques, priorités de recherche, alliances ou trahisons - influencent directement le déroulement de l’histoire et l’évolution de votre base.

Cerise sur le gâteau (et pas des moindres) : vous affronterez finalement le Mortem, une terrifiante créature originale conçue spécialement pour le jeu par le légendaire Yoshitaka Amano (Final Fantasy, Vampire Hunter D), dans un combat final psychologiquement intense qui clôt votre campagne.

Supervisé par Masachika Kawata, producteur historique de la série Resident Evil, et avec Shinji Hashimoto (ex-Square Enix) en producteur exécutif, Survival Unit réussit le pari ambitieux de transposer l’ambiance oppressante et la survie sous tension de Resident Evil dans un format stratégique parfaitement adapté aux mobiles.

Un jeu à télécharger gratuitement

Si vous attendiez un vrai Resident Evil stratégique sur iPhone et Android, c’est le moment. Le jeu est disponible dès maintenant, et les premiers retours des joueurs déjà en ligne sont excellents ! De notre côté, on a commencé à le tester cette nuit, nous mettrons à jour l'article avec notre avis.



Disponible sur App Store et Google Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Resident Evil Survival Unit