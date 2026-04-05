Une nouvelle étude alerte sur un basculement majeur du marché du travail. Près de 5 millions d’emplois en France pourraient être menacés par l’IA dans les prochaines années, avec un impact inédit sur les professions les plus qualifiées. Si ChatGPT, Claude, Gemini et consorts sont d’une aide précieuse au quotidien, elles peuvent aussi se retourner contre nous.

L’IA menace 5 millions d’emplois en France

Une étude publiée en mars 2026 par l’assureur Coface et l’Observatoire des emplois menacés et émergents (OEM) vient de poser un chiffre qui fait mal : près de 5 millions de salariés français pourraient voir leur poste menacé par l’intelligence artificielle d’ici deux à cinq ans. Soit 16,3 % de l’emploi total, public et privé confondus. Un emploi sur six.



Ce qui distingue cette étude des innombrables projections qui l’ont précédée, c’est sa méthodologie. Plutôt que de raisonner par secteur ou par catégorie socioprofessionnelle, les chercheurs ont décortiqué chaque profession tâche par tâche, en attribuant à chacune un score d’automatisabilité selon les capacités actuelles et projetées de l’IA. Un emploi est considéré comme menacé lorsque plus d’un tiers de ses tâches est automatisable. Le résultat est d’une précision inhabituelle, et son principal enseignement renverse les intuitions héritées des révolutions industrielles passées.

Car cette fois, ce ne sont pas les ouvriers ni les emplois d’exécution qui sont en première ligne. Ce sont les cols blancs, les cadres, les professions intellectuelles bien rémunérées. L’architecture et l’ingénierie affichent 26,9 % d’emplois exposés, l’informatique et les mathématiques 24,9 %. Les fonctions administratives, les métiers créatifs comme le design ou le journalisme, et les professions juridiques suivent dans le même ordre de grandeur. Les 10 % de salariés les mieux payés sont exposés à hauteur de 22,1 %, contre seulement 6,5 % pour les 10 % les plus modestes.



L’explication est mécanique : l’IA générative, et plus encore l’IA agentique qui commence à se déployer, excelle précisément dans les tâches cognitives complexes. Analyser, rédiger, synthétiser, planifier, traiter de l’information structurée. C’est exactement ce que font les professions qualifiées. Les traducteurs voient déjà le changement, leur rôle glisse vers la correction de textes générés automatiquement. Les cabinets juridiques repensent la formation de leurs jeunes recrues.



Aujourd’hui, l’impact reste limité : 3,8 % des emplois sont déjà fragilisés, selon les auteurs. Mais le cap des 16 % se profile avec la généralisation des agents IA autonomes. La fenêtre d’adaptation se referme plus vite que prévu, et elle s’ouvre sur des profils que personne n’avait placés sous surveillance.



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