Le Pass Navigo annuel enfin disponible sur Android, l'iPhone en septembre

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Android en Île-de-France : le pass Navigo Annuel est désormais disponible sur smartphone, du moins sur Android. Île-de-France Mobilités (IDFM) a officiellement activé cette fonctionnalité à partir d’aujourd’hui, 2 juillet 2026. L'iPhone sera servi un peu plus tard.

Comment activer son Navigo Annuel sur Android ?

Pour transférer votre pass physique vers votre téléphone Android :

Ouvrez l’application Île-de-France Mobilités Allez dans « Mes contrats sur mon téléphone » Sélectionnez « Transférer mon Navigo annuel » Posez votre carte Navigo au dos de votre smartphone (deux fois) Ajoutez une photo de profil si ce n’est pas déjà fait

Attention : cette opération désactive définitivement votre carte physique. Vous ne pourrez plus utiliser les deux en même temps.

Pourquoi les iPhone sont encore à la traîne ?

IDFM promet l’arrivée du pass Navigo Annuel sur iPhone d’ici septembre 2026, probablement avec la sortie d'iOS 27. Ce retard est probablement lié aux contraintes techniques d’Apple et à l’intégration dans l’application Cartes, bien que Liberté+ soit utilisable depuis plus d'un an sur iPhone.



Idem pour les abonnés imagine R (écoliers et étudiants), il faudra attendre la rentrée 2027.

C’est une avancée importante pour les utilisateurs Android, qui peuvent enfin voyager sans carte physique. Les utilisateurs iPhone devront encore patienter quelques mois, ce qui crée une nouvelle inégalité entre les deux écosystèmes. IDFM justifie ce choix par la priorité donnée aux 1,3 million d’abonnés existants plutôt qu’aux nouveaux.



Vous allez transférer votre Navigo Annuel sur votre téléphone ?