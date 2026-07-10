Après TikTok, l’UE s’attaque au scroll infini sur Facebook et Instagram de Meta

La Commission européenne a prévenu Meta vendredi que les flux en défilement infini, la lecture automatique et les recommandations hyper-personnalisées sur Facebook et Instagram pourraient violer le Digital Services Act (DSA).

Meta risque une grosse amende

Des pratiques jugées addictives

Dans ses conclusions préliminaires, la Commission estime que Meta n’a pas correctement évalué les risques de ces fonctionnalités sur la santé mentale et physique des utilisateurs, en particulier les mineurs et les personnes vulnérables.

Selon le communiqué de l’UE, ces mécanismes :

Poussent l’utilisateur à continuer de scroller indéfiniment

Placent le cerveau en mode « autopilot »

Favorisent des habitudes compulsives

Meta aurait notamment ignoré les données sur le temps passé par les mineurs sur Instagram et Facebook la nuit, ainsi que l’impact des Reels et Stories sur la consommation excessive.

Des outils de contrôle insuffisants

La Commission critique également les mesures prises par Meta :

Les outils de gestion du temps sont trop faciles à désactiver

Les contrôles parentaux exigent trop d’expertise technique de la part des parents

Les pauses écran ne limitent pas réellement le temps d’utilisation

Ce que pourrait imposer l’UE

Si les conclusions provisoires sont confirmées, Meta pourrait être obligé de modifier le design de ses plateformes. Parmi les mesures envisagées :

Désactiver par défaut l’autoplay et le scroll infini

Mettre en place des pauses écran plus efficaces

Rendre le système de recommandation moins centré sur l’engagement

Meta conteste ces conclusions et affirme avoir déjà pris « des mesures significatives » pour protéger les adolescents.

Si les faits sont retenus, Meta risque une amende pouvant aller jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial annuel.

Et TikTok alors ?

Alors que les services de Meta sont menacés, qu'en est-il de TikTok ? Le géant chinois, qui a ravagé le cerveau d'une partie des jeunes en quelques années n'est pas en reste avec plusieurs enquêtes en cours. Elles concernent :

Les fonctionnalités addictives (scroll infini, autoplay, notifications push agressives)

(scroll infini, autoplay, notifications push agressives) L’impact sur les mineurs (temps passé sur l’application, surtout la nuit)

(temps passé sur l’application, surtout la nuit) Le système de recommandation qui pousse fortement à la consommation compulsive

qui pousse fortement à la consommation compulsive Les mesures de protection insuffisantes (contrôles parentaux jugés trop complexes)

TikTok fait l’objet d’enquêtes DSA distinctes de celle contre Meta, mais les griefs sont très similaires : design conçu pour maximiser le temps passé sur l’application au détriment du bien-être des utilisateurs, notamment des jeunes.

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