La Xbox Series X s'appellera juste "Xbox"

Hier à 21:53 (Màj hier à 22:57)

Julien Russo

"Un monstre de puissance", voilà comment a été annoncée la nouvelle Xbox 2020 dans les médias du monde entier. Présentée lors du Game Awards 2019, la prochaine console de Microsoft sait faire parler d'elle !



Un nom très simple à retenir : Xbox

Dévoilé à la presse comme la "Xbox Series X", une récente annonce d'un représentant de Microsoft au média Business Insider, a signifié que le prochain nom commercial de la Xbox qui est prévu pour fin 2020, sera juste "Xbox".



Microsoft a donc choisi la simplicité, après les noms "Xbox", "Xbox 360", "Xbox One" et "Xbox One X". Ce que cherche à faire l'entreprise, c'est faire comme son concurrent Sony, simplifier le nom de sa console. Il est vrai que Sony n'a jamais donné des noms spécifiques à ses consoles (PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4), les seuls réels changements au niveau du nom commercial ont été l'ajout des mots "Slim" et "Pro" pour sa dernière console en date.

Derrière cette décision, il y a une stratégie qui prépare l'avenir de la gamme des consoles chez Microsoft. Le représentant s'est expliqué par rapport à ce choix :

"Xbox Series X" laisse de la place pour des consoles supplémentaires à l'avenir.

Il est donc envisageable que la gamme "Xbox Series X" commence avec la Xbox, la Xbox 2, la Xbox 3... Exactement comme son principal concurrent sur le marché des consoles.



La prochaine Xbox possèdera quatre fois la puissance de traitement de la Xbox One X. Elle permettra de faire tourner des jeux en 4K 60 fps, le Variable Refresh Rate (VRR) sera pris en charge (une première sur une console de Microsoft), il y aura également un SSD pour réduire les temps de chargement dans les jeux.



Le prix serait (d'après les rumeurs) fixé à 499€.