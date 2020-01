Disney+ envoie un mail annonçant que le compte à rebours est lancé !

La date officielle de disponibilité de Disney+ en France est prévue pour le 31 mars 2020. Disney a envoyé ce soir vers 20h un mail aux personnes qui s'étaient abonnées à sa Mailing-List sur son site. Dans ce mail qu'ont déjà reçu énormément de personnes, Disney+ aborde plusieurs points.

Prochainement disponible

Le temps passe vite ! Disney a rappelé ce soir que son service de streaming qui a explosé les chiffres aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Canada lors de son lancement, arrive "dès mars 2020" en France.

Une communication par mail assez inattendue qui relance l'impatience des futurs abonnés français qui veulent eux aussi profiter du catalogue de Disney+.

Dans ce mail, Disney rappelle le mois du lancement de Disney+ en France, soit le mois de mars 2020, plus précisément le 31. Surprenant, la date précise n'a pas été mentionnée.



Sur un fond bleu, avec une famille qui regarde la page d'accueil de Disney+, le service de streaming invite ses futurs abonnés à se tenir "prêt à retrouver les meilleures histoires dans une seule destination".



Dans le reste du contenu du mail, on aperçoit les 5 mondes qui seront disponibles dans le catalogue français : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Dans votre abonnement, vous pourrez également télécharger les contenus pour les voir en mode hors ligne à partir de l'app, ce sera en illimité et jusqu'à 10 appareils.

Disney+ a bien fait attention de ne pas mentionner de prix, il est dit ici un "petit prix" avec "tout inclus". Il n'y aura donc pas de différence comme sur Netflix avec le forfait Essentiel, Standard et Premium. Tous les utilisateurs seront au même niveau, pour le même prix !

Disney va donc suivre le même format actuellement en place dans les pays où la plateforme de streaming est déjà disponible.



Pour finir, Disney+ met en avant quelques créations originales comme la nouvelle version de "La belle et le clochard" ou la série à succès "High School Musical ".

