Streaming : Une enquête de satisfaction ridiculise Apple TV+

Il y a 32 min

Julien Russo

Franchement débarqué depuis le 1er novembre 2019, le nouveau service de streaming d'Apple essaie de se faire une place comme il peut sur un marché déjà très concurrentiel. Yougov et Variety ont lancé une grande enquête de satisfaction aux États-Unis pour savoir ce que préféraient les américains. La réponse est sans appel, les résultats sont assez gênants pour Apple.

Apple TV+ est dernier

Avec son service de streaming, Apple a décidé au lancement de ne négocier aucune licence et de ne collaborer avec aucun fournisseur de contenu. Le résultat a été immédiat, dès les premières heures du démarrage de nombreux abonnés étaient déçus de ce catalogue quasiment vide. Notre avis avait d'ailleurs été assez mitigé début novembre, il l'est toujours aujourd'hui.

La satisfaction d'Apple TV+ est au plus bas d'après une enquête finement menée par Yougov et Variety qui ont cherché à savoir auprès des amateurs de streaming le service qui les satisfaisaient le plus. Étonnamment ce n'est pas Netflix, mais Disney+ qui est encore un petit nouveau dans le secteur !

Aux États-Unis, le service du créateur de Mickey obtient 76% des votes, quand Netflix est juste derrière avec 74%.

Loin derrière on retrouve Apple TV+ avec seulement 46% des votes en sa faveur. La firme californienne se fait dépasser par Amazon Prime Vidéo et Hulu. Une performance catastrophique.

L'enquête s'est en suite intéressée à la facilité d'utilisation de la plateforme. À ce petit jeu, c'est l'expérience Netflix qui l'emporte. Le "spécialiste" du streaming a eu le temps ces dernières années de proposer une interface simple, fluide, pratique et intuitive pour plaire à ses abonnés.

Ce qui n'est d'ailleurs pas vraiment le cas avec Amazon Prime Vidéo où l'interface est souvent sujette aux critiques des utilisateurs.



Pour cette question, Apple TV+ arrive aussi dernier avec seulement 53% quand le minimum à la concurrence est 68%. Il faut dire que l'intégration d'Apple TV+ au sein de l'application "Apple TV" laisse à désirer, en effet la firme californienne a décidé de ne pas séparer son service de streaming avec le reste des contenus de l'app. Du coup, tout se mélange et cela énerve les utilisateurs qui ne comprennent pas pourquoi il y a du contenu payant dans un service qu'ils paient mensuellement.

Dernier point où Apple est encore dernier, c'est le temps qu'il faut aux utilisateurs pour trouver un contenu qui les intéresse. Chez Apple TV+ ce n'est pas très difficile puisque le catalogue est très limité. Pourtant, Apple est encore dernier avec 40%. Le premier est Disney+ qui devance Netflix avec 67%.

Ce qui est appréciable avec le service de streaming d'Apple c'est qu'il y a énormément de contenus de qualité (dont des productions à plusieurs dizaines de millions de dollars), mais ce qui refroidit les gens c'est la quantité de programmes dans le catalogue et l'inaccessibilité sur les appareils autres que Apple (on parle par exemple des appareils Android, des PS4/Xbox One, des Chromecast et Fire TV...)



Apple a encore beaucoup d'effort à faire sur son service de streaming. Le mot d'ordre semble être "patience".



