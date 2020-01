Google Stadia : les nouveautés de 2020 dont 120 jeux

La liste des nouveaux jeux arrivera à la fin du mois, mais espérons surtout que Google améliore la qualité avec de la vraie 4K et surtout réduise la bande passante et le lag. Qui a testé Stadia parmi vous ? Pour le moment, le confort d’ Apple Arcade est largement meilleur, même si il est difficile de comparer les deux services.

Mais avec 26 jeux en 2019, difficile de plaire à tout le monde. En 2020, Google a prévu 120 jeux à venir sur Stadia, dont 10 jeux au premier semestre de cette seule année qui ne seront disponibles que sur Stadia à leur lancement. 10 exclusivités. L'un des principaux avantages de la plate-forme est qu’il est possible d’ajouter ces fonctionnalités sans aucune mise à jour ni téléchargement, et voici celles des trois prochains mois :

Pour commencer, Stadia qui a été lancé en novembre, est la vision à long terme pour l'avenir du jeu selon Google. Depuis son lancement, la plate-forme a déjà reçu de l'ajout de contenu, de fonctionnalités et de façons de jouer comme :

