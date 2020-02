Severance : Jen Tullock et Zach Cherry seront dans la nouvelle série dramatique d'Apple TV+

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Apple semble avoir accéléré les productions originales pour Apple TV+, alors qu'il y a deux semaines nous avons eu un avant-goût des prochaines séries à venir dans le catalogue, nous venons d'apprendre aujourd'hui qu'Apple prépare une série dramatique sur l'équilibre travail - vie privée.

Ben Stiller à la réalisation et à la production

Apple a donné de grandes responsabilités à l'acteur Ben Stiller. En effet, c'est lui qui sera aux commandes de la nouvelle série "Severance". Celle-ci racontera l'histoire des salariés de Lumen Industries, une entreprise qui s'est pour donner pour objectif d'améliorer le bien-être de ses salariés par tous les moyens imaginables.

Dans la série, on retrouvera Zach Cherry aperçu récemment dans la saison 2 de You, mais aussi dans la série Crashing qui a été annulée récemment faute d'audience. Autre actrice qui aura un rôle important dans la nouvelle création originale d'Apple c'est Jen Tullock qui a joué dans 6 Balloons sur Netflix.

Dan Erickson a été désigné pour écrire le scénario de Severance, concernant le studio qui produira la série, il s'agit de Endeavour Content qui a déjà produit les séries See et Truth Be Told qui sont déjà des succès d'Apple TV+. La firme de Cupertino renouvelle donc sa confiance envers ce studio.



Source