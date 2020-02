GOG : la plateforme de jeux vidéo unifiée sur PC / Mac

Il y a 6 heures

Guillaume Gabriel

Quand on parle de plateformes de jeux vidéo, on a tendance à penser à Steam, Epic Games Store, Origin ou encore plus récemment Google Stadia (même si le concept est un peu différent) et même Apple Arcade. Pourtant, on ignore souvent qu'un petit polonais s'immisce de fort belle manière sur le marché : GOG.com.



Ce dernier sélectionne manuellement les jeux qui paraissent dans leur catalogue, proposant des mises en avant journalières afin de surprendre ses utilisateurs, le tout sans DRM.



Et il faut dire que l'offre de GOG grossit de jour en jour, avec de nombreux jeux AAA tout comme des titres indés qui posent leur valise là-bas.

GOG.com : au service des joueurs avant tout

Des AAAs exceptionnels aux jeux indés uniques en passant par le meilleur des classiques. Si un jeu est là, c'est parce que nous l'avons choisi pour vous.



Pour éviter les arnaques et les mauvaises surprises, l'équipe de GOG.com, CD Projekt, souhaite mettre en avant leur vision du service, qui respecte avant tout les joueurs. Un soin tout particulier est apporté sur la sécurité des achats en proposant un support de qualité en direct, mais également un remboursement si un jeu ne fonctionne pas.



En se passant de la gestion des droits numériques - les DRM, la plateforme ne vous contrôlera pas sans cesse, vous permettant de réellement posséder un jeu acheté. Le catalogue, comme dit plus haut, devient de plus en plus intéressant, avec des arrivées régulières comme récemment avec la disponibilité du jeu Jenny LeClue, l'une des exclusivités d'Apple Arcade, mais également Cat Quest, Transistor, Dead Cells, The Bard’s Tale, The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ou encore A Plague Tale. Sans oublier que les éditeurs phares comme Electronic Arts, Epic, 2K, Bethesda, Ubisoft, Capcom ou Square Enix sont embarqués.



Le gros plus, c'est la présence continuelle de promotions intéressantes, comme c'était le cas pour le Nouvel An chinois avec des baisses allant jusqu'à 80%, disponibles encore en ce moment. Il y a même des jeux gratuits de manière temporaire.

GOG Galaxy 2.0 : pour unifier les bibliothèques de jeux

Seul bémol avec toutes ces plateformes, c'est qu'il est impossible de centraliser ses achats et ses amis : résultat, nous sommes obligés de posséder et de lancer plusieurs applications différentes selon le jeu voulu.



Pourtant, les développeurs de GOG veulent changer ça, et ont déjà commencé avec GOG Galaxy !

Organisez vos jeux de différentes plateformes dans une bibliothèque unique.

En effet, ils ont développé une bibliothèque unifiée permettant d'importer les jeux PC et consoles dans une seule et même application, avec des statistiques détaillées pour chacun. Les amis aussi ont le droit à une unification, pour s'y retrouver bien plus facilement.



Mais, le plus intéressant concerne les joueurs PC / Mac puisqu'ils pourront installer et lancer n'importe quel jeu, peu importe sa plateforme. La version 2.0 est actuellement en bêta et cherche des testeurs, que ce soit sur Windows ou Mac.

Comment utiliser et installer des jeux avec GOG ?

Il y a plusieurs solutions pour profiter de GOG sur Pc et Mac.



La première (et la plus recommandée) est d'utiliser GOG GALAXY (https://www.gog.com/galaxy), la nouvelle app rend le téléchargement et l’installation aussi aisée que faire se peut. Une fois installé, lancez-le simplement, connectez-vous, et vous pourrez installer les jeux directement de votre bibliothèque de jeux.



La seconde réside dans le téléchargeur GOG Downloader (http://www.gog.com/downloader), la première application du groupe. Il s'agit d'une alternative à GOG GALAXY. Il est plus léger, vous permet de faire des pauses dans le téléchargement tout en protégeant la corruption des fichiers.



Enfin, la troisième, c'est le téléchargement manuel des jeux. Avec votre navigateur uniquement, cette option ne supporte pas les pauses et la reprise des téléchargements, ni ne protège contre la corruption de fichiers. A vous de les installer sur votre PC / Mac par la suite.

Notre avis sur " GOG.Com "

Bref, vous l'aurez compris, le service GOG est déjà très abouti, complet et plus qu'intéressant. Avec son ergonomie simplifié et son catalogue qui s'agrandit de jour en jour, vous savez ce qu'il vous reste à faire : le tester !

Si vous souhaitez l'essayer, c'est sur goggalaxy.com que ça se passe ! Des personnes intéressées ou déjà conquises par GOG ?



La note 4.5 / 5





PS : GOG signifie Good Old Games, soit les bons vieux jeux. C’était le programme de départ de l'éditeur polonais CD Projekt.