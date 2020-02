Microsoft confirme un lancement de Xbox Series X sans exclu

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Les consoles de salon next-gen,arrivent à grand pas et, malgré des annonces officielles du côté de Sony et Microsoft, il nous manque toujours de nombreuses informations. Parmi elles, la liste des jeux disponibles au lancement, une vitrine technologique très attendue par les joueurs. Alors que Sony avait proposé de nombreuses exclusivités sur sa PS4 écrasant ainsi son concurrent, Microsoft ne semble toujours pas enclin à se battre sur ce plan. Le géant de Redmond avait déjà annoncé qu'aucun jeu de la Xbox Series X à son lancement ne serait une exclusivité next-gen, voilà que Phil Spence, le patron de Xbox, confirme l'information et détaille les raisons.

Le PC : un exemple à suivre pour la nouvelle Xbox

Interrogé par la radio GamerTag, le boss des jeux vidéo au sein de la firme américaine a défendu la position de l'entreprise en expliquant qu'il y aura bien des jeux exclusifs à la plateforme Xbox, mais qu'on pourra les trouver à la fois sur Xbox X et sur Xbox One :

L’un des avantages que nous avons chez Microsoft, c’est que nous sommes évidemment proches du développement de ce qui se passe sur PC depuis des années. Je pense qu’aujourd’hui, si nous regardons l’écosystème PC, nous voyons certains des meilleurs jeux récents tourner sur n’importe quel PC de gamers haut de gamme, et pour certains d'entre eux, vous pouvez les exécuter sur des PC qui ont quelques années au compteur et qui ont beaucoup moins de capacités. L’état des moteurs et des capacités d’aujourd’hui signifie que les développeurs ont la possibilité d’utiliser pleinement le matériel de jeu à disposition.

Un coup dur pour ceux qui imaginaient avoir une expérience unique en s'offrant la nouvelle Xbox 2020. Phil Spencer veut rassurer les joueurs en expliquant que la Series X sera la meilleure console nouvelle génération :

Évidemment, nous avons conçu notre stratégie avec la série X avec cela à l’esprit – nous voulions proposer une console de jeu qui allait proposer la meilleure expérience absolue qu’il est possible d’offrir sur un téléviseur, et offrir aux créateurs une capacité unique pour créer les meilleurs jeux. Mais vous ne voulions pas faire cela avec l’idée d’exclure certains joueurs et nous voulions aussi le faire main dans la main avec les développeurs, parce que les développeurs veulent trouver le public le plus large possible. Et oui, il y a toujours des compromis à faire.



Je ne vais pas dicter à chaque studio ce qu’il doit faire, mais ce que nous voyons dans le monde d’aujourd’hui, c’est que les joueurs veulent aller jouer à des jeux avec leurs amis, quel que soit l’appareil, les gens veulent la plus grande sélection de jeux à leur disposition, et les développeurs veulent utiliser la meilleure technologie disponible. Nous avons construit ce plan avec ces trois éléments importants.

Phil Spencer préfère donc "limiter" l'expérience premium afin de toucher le plus de joueurs possibles, notamment pour encourager les studios de développements. Bien que ce soit une bonne idée, encore faut-il que les éditeurs soient convaincus que les parcs de Xbox One et de Xbox X combinés soient un marché au moins aussi important que celui de la future PS5. Quand on voit les chiffres de la PS4 (plus de 100 millions de ventes) et l'état du marché dans les pays asiatiques (au Japon par exemple où Microsoft n'existe quasiment pas), la question doit forcément se poser chez Microsoft, d'autant que Sony pourrait proposer une rétrocompatibilité complète avec ses anciennes consoles sur la Playstation 5.



Vous pensez quoi de la position de Microsoft ?