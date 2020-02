Le traqueur Apple Tag (AirTag) lancé au 3ème trimestre ?

On reparle de l'accessoire Apple Tag, aussi appelé AirTag. Mentionné dans une note de recherche de Ming-Chi Kuo (TF Securities), le futur produit Apple devrait être produit au cours du deuxième, voire troisième trimestre 2020.

Un traqueur Apple Tag pour bientôt ?

Kuo indique que la chaîne d'approvisionnement produira des dizaines de millions d'unités d'ici la fin de l'année. Bien que cela ne soit pas dit explicitement, cela suggère que les traqueurs d'Apple seront commercialisés vers la rentrée 2020. Une sortie en parallèle des nouveaux iPhone 12, et avec une annonce possible à la WWDC 2020, histoire que les développeurs puissent apporter un écosystème complet d'ici septembre.



Les balises de suivi Apple permettront aux clients de localiser des objets - comme des clés ou des valises - dans l'application Localiser. Les balises utiliseront les capacités de recherche hors ligne introduites dans le cœur d'iOS 13.2 pour permettre à l'appareil de n'importe qui de pouvoir détecter le signal du traqueur, de manière anonyme.



Lorsqu'un signal est trouvé, l'application de l'iPhone peut automatiquement informer le propriétaire de l'emplacement. Une fois à proximité, l'utilisateur pourra être guidé via Bluetooth et si il a un iPhone 11, la puce U1 assurera une localisation ultra précise grâce à la technologie "ultra large bande". L'ensemble pourrait même se faire en réalité augmentée.



Apple en parlera peut-être à son prochain keynote autour des iPhone 9, Macbook Pro 14 pouces et iPad Pro 2020 en mars ?







