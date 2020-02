Oppo officialise son Apple Watch sous WearOS

Dire que Oppo va sortir une Apple Watch sous Android WearOS n'est pas exagéré. Après Xiaomi qui a copié tout le design d'Apple avec sa Mi Watch, Oppo va faire de même.



Alors que la rumeur enflait, cf Oppo va copier l'Apple Watch, c'est la marque chinoise elle-même qui vient de confirmer la future montre connectée.

Oppo et Xiaomi : même combat contre l'Apple Watch

En place depuis des années avec Android Wear (rebaptisé wearOS), Google n'a jamais vraiment percé le marché des montres connectées, contrairement à Apple qui domine largement les débats depuis 2015 avec des ventes toujours plus fortes.



Mais depuis peu, les constructeurs chinois comme Xiaomi ne cherchent plus à innover mais copient simplement l'Apple Watch. La différence résidant dans le système, watchOS contre wearOS.



Normalement prévue pour le Mobile World Congress de Barcelone, la montre de Oppo a du être repoussée. En attendant sa présentation, ainsi que celle du nouveau flagship, l’Oppo Find X2, le 6 mars prochain, la marque vient de faire un teasing de son Oppo Watch.



Après la fuite, voici donc l'image officielle qui nous vient tout droit de Brian Shen, le vice-président d’Oppo. Dans son partage, il évoque le verre 3D utilisé pour cette montre, ainsi que les bords incurvés. Ce serait un game changer...

Si Apple le propose depuis 2015, c'est surtout le look de la Oppo Watch qui interpelle puisqu'il semble reprendre entièrement le design d'Apple. Copie or not copie ? Réponse la semaine prochaine !