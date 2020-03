La Xbox Series S à 300$, la Series X à 600$ ?

Il y a 2 heures

Alban Martin

Si Microsoft a admis préparer deux versions de sa console nouvelle génération, la Xbox Series X, en revanche, nous ne connaissons pas les différences en détail.



Alors que Sony nous laisse dans le flou avec possiblement une PS5 et une PS5 Pro, son concurrent est en avance en matière de communication avec plus d'informations officielles dont de nombreux détails techniques. Il n'empêche que parmi les grandes questions qui demeurent pour les deux marques, on trouve le prix et les modèles.

Xbox Series X et Xbox Series S : quels prix ?

La dernière fuite confirme bien les deux versions, mais fait état d'une grande différence de prix entre les deux consoles. Alors que la variante la moins chère, le projet Lockhart, pourrait être vendue 300$, la plus chère dépasserait les 600$, pouvant même atteindre les 800$. Comme ce qu'on a déjà évoqué pour la PS5 Pro.



Selon Ubergizmo, Microsoft proposera bien deux Xbox 2020 distinctes, avec de nombreuses différences techniques pour s'adapter deux types de joueurs. Si la nomenclature de Séries X et Séries S est déduite des appellations usitées par le passé par la marque avec les One S et One X, la différence de prix est en revanche une première. On passerait carrément du simple au double.



Pour la Series S, elle serait basée sur une puce AMD Zen couplé à un GPU Navi, pour un total de 4 Téraflops de puissance de calcul. De l'autre côté, la Series X offrirait le triple avec 12 Téraflops. Un écart difficile à croire, d'autant que la Series S ne ferait pas mieux que la Xbox One X.



En attendant une confirmation, il faudra se contenter des nombreuses rumeurs qui s'intensifient à mesure que le temps passe. Par contre, gardez en tête que le calendrier pourrait être largement remanié à cause du coronavirus qui enraye toute la Chine et par conséquent toute la production high-tech.



Une chose est sûre, la bataille des consoles nouvelle génération est unique en son genre, puisque ce serait la première fois que les deux géants sortent plusieurs versions dès le lancement.



