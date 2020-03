Apple TV+ : Uma Thurman jouera dans la série Suspicion

Alban Martin

Apple entend se démarquer de la concurrence avec Apple TV+ avec du contenu original et des stars à la pelle. Devant ou derrière la caméra, les grands noms se succèdent comme avec la nouvelle série Suspicion.

Suspicion : une série phare à venir sur Apple TV+

Aujourd'hui, Apple a officiellement annoncé sa nouvelle série dramatique appelée Suspicion au service de streaming vidéo maison. Cette série mettra en vedette l'actrice nominée aux Oscars, Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction).



La série suivra l’enlèvement du fils d’une femme d’affaires, ici jouée par Thurman. Voici le synopsis :

L'enlèvement de Leo, 21 ans, dans un grand hôtel du centre de New York est enregistré en vidéo et devient viral. Rapidement, quatre citoyens britanniques séjournant à l'hôtel deviennent les principaux suspects. Mais sont-ils plus coupables que d'être au mauvais endroit au mauvais moment ?

La série mettra également en vedette Georgina Campbell (Black Mirror), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Elizabeth Hendstridge (Agents of SHIELD), Elyes Gabel (Scorpion) et Angel Coulby (Dancing on the Edge). Un casting en or complété par Rob Williams, le showrunner de Suspicion, et le réalisateur Chris Long récompensé aux Golden Globes. Le tout sera produit par Darin McLeod.



La série sera produite au Royaume-Uni par Keshet Productions, la branche de production britannique de Keshet International, et rejoindra les prochains programmes Apple comme «Trying», «Slow Horses», «Masters of the Air» et «Pachinko».



Pour les séries addicts, sachez que le nouveau programme est basé sur une série israélienne appelée False Flag. C'est exactement ce dont on parlait l'an dernier avec une possible adaptation du côté d'Apple.



Reste désormais à connaitre la date de sortie sur Apple TV+.



