Après le Mac et le PC, Truberbrook arrive sur iOS !

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Réagir

Truberbrook est actuellement disponible sur PC, Mac et Nintendo Switch. Mais pour fêter sa première bougie, le jeu de Headup va débarquer sur nos mobiles, iPhone, iPad et Android !



Une excellente nouvelle pour les fans de ce jeu d'aventure à la sauce SF qui prend place en Allemagne dans les années 60.



Regardez le trailer :

Truberbrook passe du Mac à l'iPhone

Trüberbrook est un passionnant jeu d'aventure de science-fiction rempli de mystères. Vivez des vacances pleines d’aventures dans un univers parallèle des années ’60 ! C’est un magnifique jeu d'aventure de science-fiction avec des décors faits main qui vous attend.

La bonne nouvelle vient d'être partagée par le studio Headup sur Twitter. L'occasion de vous rappeler que le jeu est disponible sur Steam mais aussi sur Mac App Store à 20,99€.



Pour ceux qui aiment les séries comme Twin Peaks, les X-Files, Stranger Things et Star Trek, sachez que ce sont ces dernières qui ont inspiré les développeurs, que ce soit pour l'ambiance ou le scénario. On parle d'un titre rempli de suspense, de mystère mais aussi d'humour et d'amour qui pourrait changer votre vie. Sans compter une réalisation incroyable dont les décors ont été conçus à la main, et une bande-son en anglais ou allemand au choix (avec sous-titres français) pour une immersion totale.



Pour vous préparer, imaginez-vous en vacances en Europe à la fin des années soixante en pleine guerre froide. Vous êtes un jeune scientifique américain du nom de Hans Tannhauser qui arrive à Trüberbrook, un petit village allemand isolé en pleine zone rurale. Autour de vous, il n’y a que des montagnes densément boisées. Mais qui s'en soucie, vous avez gagné un voyage à la loterie ! Ou du moins, c'est ce que vous pensez...



PS : si vous avez un Mac, installez Truberbrook :

Télécharger Truberbrook à 20,99 €