Pourquoi Apple augmente les prix des Mac (roulettes à 500€ !)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Alors qu’Apple a lancé le nouveau MacBook Air 2020, iPad Pro 2020 et une mise à niveau du Mac Mini 2020 en doublant les capacités de stockage pour le meme prix, vous êtes plusieurs à nous avoir remonté que le Mac Pro suivait la tendance inverse avec un tarif en hausse. En effet, la plupart des options ont été augmentées, tout comme du côté des MacBook Pro et iMac.

Les roulettes à 500€

Le nouveau Mac Pro est donc encore plus cher. Alors qu’on trouve des écarts de 10, 15, 20 ou 30€ en moyenne sur les options de base comme la RAM, les processeurs ou les SSD sur les MacBook Pro 13, MacBook Pro 16, iMac et Mac Pro, certains éléments font plus forts.



C’est le cas sur le Mac Pro et ses roulettes qui n’étaient déjà pas données. Affichées à 480€ sans frein, elles passent à 500€ ! Mais ce n’est rien comparé à l’option de 1,5 To de RAM qui voit son prix grimper de 30 000 euros à 31 250€. Une bagatelle me direz-vous pour celui qui peut s’offrir une telle quantité de mémoire vive.

Pourquoi Apple augmente ses prix ?

Les fluctuations tarifaires ne sont pas extraordinaire chez Apple qui ajuste assez régulièrement ses grilles. Que ce soit l’App Store ou le matériel, Apple justifie les changements de prix par un ajustement des taxes locales ou celui du cours du dollars par rapport à l’euro.



Mais dans le cas présent, il y a aussi d’autres facteurs qui peuvent jouer comme le Coronavirus qui impacte les productions avec des composants en stock limité. On sait d’expérience que la RAM par exemple, est très sensible sur ce terrain et son prix peut parfois remonter en flèche.



Enfin, n’oublions pas que le Mac Pro est assemblé aux USA, il se peut qu’Apple réajuste les prix après quelques mois d’essai afin de maintenir une bonne marge.