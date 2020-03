Mirages d'hiver : un jeu relaxant a découvrir sur iOS

Alban Martin

Mirages d'hiver faisait partie de nos sorties jeux de jeudi, mais son côté relaxant et zen nous a poussé à en faire un article dédié. Inspiré des titres comme Flower, Journey et autre Florence, Mirages d’hiver est une expérience vidéo ludique plutôt qu’un jeu à proprement parler.



Regardez le trailer video :

Mirages d'hiver : un message d’espoir

Mirages of Winter se présente comme un jeu d’aventure sur le passage de l’hiver au printemps et sur la relation harmonieuse entre l’homme et la nature. Nous venons de passer l’équinoxe de printemps, nous sommes donc parfaitement en phase avec ce titre coréen.



Les développeurs de Mirari nous offrent de magnifiques paysages peints à l’encre parsemés de quelques énigmes apaisantes qui ont été pensées en hommage à la nature et aux activités de l’homme. Si le but est de récolter les cinq essences élémentaires dans le monde, Mirages d’hiver vous fera rencontrer des créatures en tout genre et vous dévoilera des détails inspirés de la philosophie taoïste.



Le tout est envoûtée par une musique originale au Daegeum, la flûte traditionnelle coréenne.



Si vous cherchiez un jeu original et relaxant pour le soir, le voici qui vient d’atterrir sur l’App Store.

Télécharger Mirages d'hiver à 5,49 €