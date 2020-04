Niantic rachète la startup 6D.ai pour construire son ARKit

Niantic, le studio derrière Pokémon GO, a annoncé aujourd'hui qu'il avait fait l'acquisition de la startup de réalité augmentée 6D.ai. Comme l'indique le blog de Niantic, cette startup basée à San Francisco s'était concentrée sur la création d'une technologie qui permettrait aux smartphones de détecter et cartographie les environnements en 3D.



Regardez une vidéo de démonstration :

Aujourd'hui, nous annonçons l'acquisition de 6D.ai et sommes ravis d'accueillir les membres de cette équipe talentueuse au sein de Niantic. Ensemble, nous construisons une carte du monde dynamique en 3D afin de permettre de nouvelles expériences de Réalité Augmentée à l'échelle de la planète. Cela signifie que nous sommes encore plus proches d'une plateforme de Réalité Augmentée qui permettra à n'importe quel développeur de créer du contenu destiné à tout matériel de Réalité Augmentée actuel et futur.

Niantic veut sa propre technologie de réalité augmentée en rachetant le leader de la cartographie spatiale 3D

Avec cette nouvelle acquisition Niantic qui appartient à Google veut utiliser la technologie 6D.ai dans sa suite de jeux mobiles, y compris Pokémon GO et Harry Potter Wizards Unite. Au cours du mois prochain, Niantic fermera les outils de développement existants de 6D.ai et s'efforcera plutôt d'intégrer cette technologie à la plate-forme Niantic Real World.



Mais les aspirations de Niantic vont plus loin que les jeux puisque la société espère créer une plate-forme de développement que d'autres applications peuvent utiliser, un peu comme ARKit d'Apple. Il s'agit d'une intégration de la technologie 6D.ai dans la plate-forme Real World.



Fondée en 2017, 6D.ai est issue de l'Active Vision Lab de l'Université d'Oxford, qui développe des technologies informatiques basées sur la vision ainsi que des outils de développement pour résoudre des problèmes fondamentaux de la Réalité Augmentée, tels que la reconstruction 3D et la persistance AR. La startup s'était démarquée avec un moyen puissant de créer de véritables modèles 3D du monde à l'aide d'appareils photo pour smartphones.

Enfin, Niantic estime qu'à l’heure actuelle, nous n'avons qu'effleuré la surface de l'impact que la Réalité Augmentée peut avoir sur notre connexion avec les personnes et les lieux qui nous entourent. La prochaine étape sera d'interagir ensemble en AR.



Niantic est déjà considéré comme le plus grand succès en AR et cette acquisition va conforter sa place de leader. On imagine que la firme va aller plus loin et sauter sur les nouveautés comme le LIDAR de l'iPad Pro par exemple. Et Apple ne devrait pas se laisser faire avec iOS 14 qui semble mettre le paquet sur ces technologies.

