A Fold Apart : le jeu de puzzle arrive la semaine prochaine sur Apple Arcade

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Comme chaque semaine, le nouveau service de jeux à volonté d'Apple accueille une nouvelle création : si c'était au tour de Scrappers de rejoindre le catalogue vendredi dernier, on sait déjà quel sera celui dans cinq jours.



En effet, A Fold Apart, développé par le studio Lighting Rod Games, aura le droit à un lancement simultané sur iOS, Nintendo Switch et Steam.



On parle d'un jeu de puzzle qui met l'accent sur les relations à distance, promettant un beau scénario.

A Fold Apart : les relations à distance sur Apple Arcade

En général, nous n'avons pas connaissance de futurs jeux débarquant au sein d'Apple Arcade, du moins pas avant le jour de publication. Cette fois, les choses sont différentes avec A Fold Apart qui sortira vendredi sur iOS, Nintendo Switch et Steam.

Lightning Rod Games présente A Fold Apart, un jeu de puzzle primé qui explore le tourbillon émotionnel d'une relation à distance... dans un monde de papier !

Ainsi, nous allons suivre un couple qui, après différents choix de carrière, cherche à faire fonctionner leur relation à distance coûte que coûte. Un scénario qui montre l'enfer du décor de ce que peuvent vivre certains couples, au travers de magnifiques graphismes 3D et plus de 50 puzzles de pliage de papier faits à la main.