Apple TV+ en progression grâce au confinement

Il y a 5 heures

Alban Martin

3

Le confinement mis en place dans le monde entier est une contrainte forte pour la plupart des personnes et entreprises. Toutefois, certains secteurs comme les messageries, les services de streaming et autres jeux vidéo en profitent pour croître. Et même Apple TV+ gagnerait du terrain d'après Parrot Analytics.



La demande aurait progressé de 10% depuis le 11 mars, le jour où l’épidémie du coronavirus est devenue une pandémie.

Apple TV+ : Mythic Quest et Histoires Fantastiques en tête

Outre le fait que le service vidéo d'Apple a attiré 10% de clients supplémentaires, soit environ 4 millions de personnes pour celui qui comptait 40 millions d’utilisateurs le mois dernier, nous avons également une information intéressante sur le contenu préféré de la plateforme.



Sur Apple TV+, les séries Mythic Quest et Histoires Fantastiques de Steve Spielberg ont suscité respectivement 8,7 et 14,1 fois plus d’intérêt que les autres programmes. La société sort ces mesures en scrutant l'engagement sur les réseaux sociaux, le partage des photos, les blogs, les volumes de recherche etc.



Une petite victoire pour Apple TV+ qui propose toujours un maigre catalogue vis-à-vis de la concurrence mais qui mise sur l'originalité avec uniquement des exclusivités. Pour mémoire, Disney+ compte déjà 50 millions d’abonnés quand Netflix en affiche 167 millions.



