Sony met au point une technologie VR très précise (PS5 ?)

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Il y a quatre ans, en 2016, Sony sortait le PlayStation VR, un casque de réalité virtuelle attachée à la PS4 pour proposer une expérience de jeux en VR. Après un succès plutôt confidentiel, la firme japonaise travaille activement sur la seconde génération de son casque. Logiquement, il pourrait accompagner le lancement de la PS5, la nouvelle console de salon attendue pour la fin de l'année.



Si on ne connait toujours pas le design de la PlayStation 5, il est évident que ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvrira le casque. Cependant, une première vidéo de démonstration nous donne une idée des capacités de l'accessoire de Sony, le fabricant ayant déjà confirmé que l’expérience en VR fera partie intégrante de sa prochaine console.

Un premier aperçu de la VR sur Playstation 5

Sans expliquer ouvertement qu'il s'agit du futur système du PlayStation VR de la PS5, deux employés de chez Sony ont publié une vidéo de démonstration d’une nouvelle technologie bluffante qui semble mixer la VR et la reconnaissance façon Kinect ou PS Move.



Voici la vidéo en question :

La différence avec la précision du PlayStation VR de la PS4 est flagrante avec une une réponse très précise et très rapide des mouvements du joueur et surtout de ses doits.



Cependant, les développeurs précisent que la capacité à détecter la main et ses différentes articulations est encore immature. Du coup, ils ont construit un prototype avec 62 électrodes et enregistré des jeux de données d'entraînement à l'aide d'un système de suivi optique. Le tout étant piloté par une application interactive faisant des calculs en temps réel. Autrement dit, le système ne fonctionne qu'avec un gant spécial.



Mais le résultat est proche d'un Valve Index par exemple et de ce qu'on a vu dans Half-Life Alyx en matière d'interaction.



En attendant les premières informations officielles sur l’expérience VR proposée par la PS5, il faudra se contenter de cette vidéo. Mais gageons que la puissance de calcul et les avancées technologiques permettent de passer un cap et même de s'affranchir du fil comme Oculus.

Pour mémoire, le premier casque offrait un écran 5.7 pouces Full HD avec un champ de vision de 100°, un taux de rafraichissement élevé jusqu'à 120 Hz et une latence inférieur à 18ms.



Source