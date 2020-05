Apple veut convertir ses podcasts originaux en séries TV

Apple ne veut pas laisser passer sa chance dans le monde du podcast. Alors que la firme est numéro un sur les écoutes, Spotify à massivement investi pour acquérir des contenus originaux et des technologies de recherche et reconnaissance avancées.



Du coup, Apple qui cherche un manager pour travailler sous Ben Cave, a deux idées en tête.

Apple Podcasts pour aider Apple TV+ ?

Comme pour Apple TV+, la firme à la pomme veut des contenus originaux en exclusivité d’après Bloomberg. Mais surtout, il faut que les contenus de l’un, profitent à l’autre.



Jusqu’ici, Apple a fait l’acquisition de deux types de contenus avec de sortes de spin-off des séries visibles sur Apple TV+, et des podcasts qui ont le potentiel pour devenir des séries sur Apple TV+.

Pour accélérer le recrutement des créateurs de contenus audio, Ben Cave cherche donc un responsable capable de convaincre encore plus de monde de choisir Apple plutôt que Spotify, le service misant énormément dans ce secteur avec plusieurs acquisitions et même un contrat de 100 millions pour le showman Joe Rogan. Ce dernier ne postera plus ni sur Apple, ni sur YouTube.

Il faut savoir qu’aux USA, 37% des adultes écoutent des podcasts selon une étude de Edison Research. Malgré cet engouement, les recettes de ce marché sont estimées à un moins d’un milliard par an. Mais pour Rich Greenfield de LightShed Partners, l’intérêt est ailleurs :

Le marché de la consommation audio et la possibilité d'utiliser la propriété intellectuelle pour se transformer en d'autres formes de propriété intellectuelle sont vraiment intéressants.



Reste à savoir quand Apple va sortir ses podcasts originaux, elle qui a popularisé le genre il y a 15 ans avec iTunes.

