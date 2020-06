SEGA présente la Game Gear Micro et c'est décevant...

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

6

Quelques jours auparavant, nous vous apprenions que SEGA semblait préparer une petite surprise à ses fans à l'occasion de son soixantième anniversaire.



En effet, selon un média japonais, le constructeur fera une annonce qui risque de "bouleverser le marché" demain, jeudi 4 juin. En attendant, le nippon dévoile quelques nouveautés à venir, dont une version mini de sa célèbre Game Gear, concurrente de la GameBoy à l'époque.



Seulement, les caractéristiques et les choix faits par SEGA ne semblent pas être les meilleurs...

SEGA commercialise une version mini de sa Game Gear

Le 6 octobre prochain, SEGA lancera la vente d'une petite version de sa Game Gear, console portable sortie en 1990 qui cherchait alors à contrer la domination de la GameBoy.



Si le succès n'a pas été le même que pour Nintendo, la machine a tout de même fait de nombreux adeptes, notamment grâce aux excellents jeux sous licence.



Seulement, cette remise au goût du jour semble vraiment trop minuscule pour être réellement intéressante : on parle d'un écran de 1,15 pouce. Pour l'alimentation, on passera par 2 piles AAA ou le câble USB tandis qu'une prise casque sera présente. Autre choix discutable, SEGA lancera quatre coloris différents, avec 4 jeux à l'intérieur :

Noir

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

OutRun

Royal Stone

Bleu

Sonic & Tails

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Jaune

Shining Force

Shining Force 2

Shining Force : Final Conflict

Nazo Puyo : Arle no Roux

Rouge

Megami Tensei Gaiden : Last Bible

Megami Tensei Gaiden : Last Bible Special

The G.G. Shinobi

Columns

Une console coûtera 4980 Yen (environ 40 euros) et SEGA devrait annoncer prochainement une date de sortie pour l'Europe et les États-Unis. La SNES Mini ou la PS1 Classic nous paraissent tout de même plus intéressantes...



Source