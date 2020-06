iOS 14 : la liste de plus de 200 nouveautés !

Medhi Naitmazi

Nous venons de vivre un grand keynote pour la WWDC 2020 avec notamment de nombreuses nouveautés intéressantes sur iOS 14. Parmi eux, on trouve les widgets, App Library, Carkeys ou encore les appels en bannière.



Mais connaissez-vous toutes les nouveautés ? Non, alors voici la liste complète que nous avons rédigé en exclusivité pour vous avec par exemple les apps par défaut pour les mails et le navigateur web !



iOS 14 : toutes les nouveautés

Widgets

Widgets repensés

Des widgets pour tout

Widgets sur l'écran d'accueil

Widgets de différentes tailles

Galerie de widgets

Piles de widgets

Smart Stacks

Widget Siri Suggestions

API développeur

App Library

Bibliothèque d'applications sur l'écran d'accueil

Catégorisation automatique

Suggestions

Chercher

Masquer les pages de l'écran d'accueil

Récemment ajouté

Compact UI

Appels téléphoniques Apples en bannière Appels VoIP en bannière Appels FaceTime en bannière

Compact Siri Recherche compacte

Picture In Picture Redimensionner l'image dans la fenêtre Image Déplacer l'image dans la fenêtre d'image vers n'importe quel coin Réduire la fenêtre Image dans l'image hors écran



Recherche universelle

Résultats Top Hit

Suggestions de recherche au fur et à mesure

Lanceur rapide

Recherche dans l'application

Recherche Internet

Messages

Conversations épinglées

Jusqu'à neuf broches sur iOS, macOS et iPadOS

Mentions

Réponses en ligne à une personne d'un groupe

Définir une photo de groupe

Memoji

De nouvelles coiffures

Nouveaux styles de couvre-chefs

Nouveaux autocollants Memoji

Plus d'options d'âge

Memoji plus expressif

Couvre visage

Plans

Mode cyclisme

Des guides

Acheminement de véhicules électriques

Zones de congestion

Nouvelles cartes disponibles dans plus de pays comme le Royaume-Uni, Irlande et Canada

Affiner l'emplacement

Radars

Translate (nouvelle app)

Mode conversation

Traduction vocale

Traduction de texte

Favoris

Mode attention

Mode sur appareil

dictionnaire

Langues prises en charge: anglais, espagnol, chinois mandarin, japonais, coréen, russe, allemand, français, italien, portugais brésilien et arabe.

Siri

Interface utilisateur compacte

Réponses Web

Envoyer des messages audio

Itinéraires à vélo

Partager ETA

Langues de traduction supplémentaires (65 paires avec le français un peu partout) Anglais (Australie, Canada, Inde, Irlande, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud, Royaume-Uni, États-Unis) vers espagnol, mandarin, allemand, français, italien, japonais, russe, portugais, arabe Anglais (États-Unis) vers coréen Espagnol (Espagne, Mexique, Chili, États-Unis) vers anglais, mandarin, allemand, français, italien, russe, portugais Mandarin (Chine) vers anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais, coréen Taïwanais (Taïwan) vers anglais, japonais Allemand (Allemagne) vers anglais, espagnol, mandarin, français, italien, russe, portugais Français (France) vers anglais, chinois mandarin, espagnol, allemand, italien, russe, portugais italien (Italie) vers anglais, espagnol, mandarin, allemand, français, russe, portugais Italien (Italie) vers anglais, espagnol, mandarin, allemand, français, russe, portugais Japonais (Japon) vers l'anglais, le chinois mandarin, le coréen Russe (Russie) vers anglais, espagnol, allemand, français, italien, portugais Portugais (Brésil) vers anglais, espagnol, allemand, français, italien, russe Arabe (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite) vers anglais Coréen (Corée) vers l'anglais, le mandarin, le japonais

Nouvelle voix dans plus de langues : Anglais (Australie, Inde, Irlande, Afrique du Sud, Royaume-Uni, États-Unis) France francaise) Allemand Allemagne) Espagnol (Mexique, Espagne) Chinois (Chine continentale, Hong Kong) Japonais (Japon)



Maison

Automatisations suggérées

Statut du domicile

Commandes à domicile

Éclairage adaptatif pour les ampoules intelligentes

Reconnaissance faciale pour caméras vidéo et sonnettes

Zones d'activité pour caméras vidéo et sonnettes

Safari

Traduction de pages Web

Rapport de confidentialité du site Web

Surveillance de mot de passe pour surveiller les potentielles failles

Performance (+ 50% rapide que Chrome)

Car Keys

Déverrouillez votre voiture

Démarrez votre voiture

Partager avec des messages

Définir les types de clés de voiture

Supprimer l'accès aux clés

Réserve de marche

CarPlay

Nouvelles catégories d'applications : charge électrique, fast-food, etc

Fond d'écran personnalisable

Barre d'état horizontale

Claviers chinois et japonais

Partagez ETA avec Siri

Envoyer des messages audio avec Siri

Améliorations de l'API du développeur pour les applications audio, de messagerie et VoIP

AirPods

Audio spatial pour reproduire le son du cinéma (compatible Dolby Atmos)

Logement pour casque

Changement automatique d'appareil

Notifications de batterie

API AirPods Pro Motion : permet aux développeurs un accès à l'orientation, à l'accélération utilisateur et aux taux de rotation pour AirPods Pro - idéal pour les applications de fitness, les jeux, etc.

App Clips

Une nouvelle façon de découvrir les applications

Disponible rapidement

Découvrez au bon moment

Appuyez sur une balise NFC

Scannez un code QR

Appuyez sur un lien dans Safari

Lancer dans Maps

Ouvrir dans les messages

Lancer depuis récemment ajouté dans la bibliothèque d'applications

Téléchargez l'appli complète

Fonctionne avec Apple Pay

Fonctionne avec Se connecter avec Apple

Sécurisé et privé par conception

Privacy

Informations de confidentialité sur l'App Store

Contrôles de suivi des applications et transparence

Emplacement approximatif

Accès limité à la bibliothèque de photos

Indicateur d'enregistrement

Mettre à niveau pour vous connecter avec Apple

Accessibilité

Reconnaissance VoiceOver

Reconnaissance VoiceOver: descriptions d'images

Reconnaissance VoiceOver: reconnaissance de texte

Reconnaissance VoiceOver: reconnaissance d'écran

Adaptation selon le casque

App Store

Détails de l'application : Consultez les détails les plus importants sur chaque application dans une vue lisible et déroulante qui affiche les évaluations des clients, l'âge de l'application, la catégorie, la prise en charge du contrôleur de jeu pour les jeux, etc.

Abonnements famille : Vous pouvez désormais partager les abonnements App Store avec tous les membres de votre famille en un seul achat. Les abonnements des applications participantes peuvent être partagés avec les membres de votre groupe de partage familial.

Apple Arcade

Amis jouant des recommandations

Réalisations

Continue de jouer

Voir tous les jeux et filtrer

Tableau de bord en jeu Game Center

Onglet Prochainement

Réalité augmentée

ARKit: ancres de localisation

ARKit: Prise en charge étendue du suivi du visage

RealityKit: Textures vidéo

Camera

Amélioration des performances de prise de vue (jusqu'à 90% plus rapide)

Vidéo QuickTake sur iPhone XR et iPhone XS

Bascule rapide en mode vidéo pour la résolution et le framerate

Expérience de capture en mode nuit mise à jour avec le gyroscope

Contrôle de compensation d'exposition

Capturez des photos en rafale et des vidéos QuickTake avec les boutons de volume

Photos miroir prises sur la caméra frontale

Améliorations de la lecture du code QR

FaceTime

Picture in Picture

Amélioration de la qualité vidéo (Full HD)

Importance de la langue des signes

Contact avec les yeux amélioré

Family

Partager des abonnements à des applications tierces : Les développeurs peuvent prendre en charge le partage familial pour les achats et les abonnements intégrés afin que tous les membres de votre famille puissent y accéder avec un seul achat sur l'App Store.

Fichiers

Prise en charge des lecteurs cryptés APFS: l'application Fichiers prend en charge les lecteurs externes à l'aide du cryptage APFS. Entrez simplement le mot de passe pour accéder au contenu du lecteur.

Santé

Horaire de sommeil personnalisé

Mode détente vous pour dormir

Mode veille

Nouveaux types de données de santé

Liste de contrôle de santé

Santé auditive

Clavier

Dictée sur l'appareil

Recherche Emoji

Remplissage automatique des contacts dans les applications tierces

Apple Music

Écoutez maintenant Le nouvel onglet d'accueil sur Apple Music conçu pour jouer et découvrir votre musique, vos artistes, vos listes de lecture et vos mélanges préférés en un seul endroit. Listen Now commence par un résumé de vos meilleurs choix sur vos intérêts musicaux. Pendant que vous jouez, Apple Music apprend ce que vous aimez et organise des suggestions.

Lecture automatique Maintenant, Apple Music continue de jouer la musique. Lorsque vous avez atteint la fin d'une chanson ou d'une liste de lecture, la lecture automatique trouve des chansons similaires pour continuer la lecture de la musique.

Recherche améliorée Une toute nouvelle recherche met en valeur la musique par genre, humeur et activité. Et il affiche des suggestions utiles au fur et à mesure que vous tapez, pour trouver exactement ce que vous recherchez.

Filtrage de bibliothèque Trouvez encore plus rapidement des artistes, des albums, des listes de lecture et d'autres éléments dans votre bibliothèque. Glissez vers le bas dans chaque section pour filtrer vos résultats.



Notification Center

Widgets nouveaux et repensés : Nouveaux widgets pour le temps d'écran et les actualités, ainsi que des widgets repensés pour le calendrier, les actions et la météo. Les widgets sont désormais disponibles en différentes tailles.

Notes

Menu d'actions amélioré

Section épinglée repliable

Top Hits dans la recherche

Reconnaissance de forme : dessinez des lignes, des arcs et des formes, y compris des coeurs, des étoiles et des flèches. Faites une pause légèrement à la fin et votre forme imparfaite s'enclenche en une forme parfaite.

Styles rapides : Un nouveau geste vous permet de toucher et de maintenir le bouton Aa pour changer rapidement le texte en gras, italique, titre, en-tête, etc.

Numérisation améliorée : Capturez des numérisations plus nettes avec un scanner de documents amélioré et un recadrage automatique plus précis.

Photos

Filtrer et trier

Navigation simple et fluide

Stabilisation de la lecture des photos en direct

Ajoutez du contexte aux photos et vidéos avec légendes

Améliorations des souvenirs

Sélecteur d'image repensé dans les applications

Podcasts

Écoutez plus intelligemment maintenant : Listen Now comprend un nouveau Up Next - votre file d'attente d'épisodes personnels qui vous permet de reprendre plus facilement là où vous vous étiez arrêté. Trouvez les derniers épisodes d'émissions que vous aimez déjà ou découvrez un nouvel épisode choisi spécialement pour vous.

Rappels

Attribuer des rappels

Nouveaux rappels depuis l'écran des listes

Suggestions intelligentes pour les dates et les lieux

Modifier plusieurs rappels à la fois

Listes personnalisées avec emoji

Suggestions de rappel de Mail

Organiser des listes intelligentes

Recherche améliorée

Sélecteur de calendrier amélioré

Réglages

Définir les applications de messagerie et de navigateur par défaut : Définissez un navigateur Web et une application de messagerie par défaut qui se lancent lorsque vous cliquez sur un lien ou que vous souhaitez composer un nouveau message électronique.

Mémos vocaux

Dossiers

Dossiers intelligents

Favoris

Améliorez l'enregistrement

Météo