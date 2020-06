Apex Legends : un soft-launch pour cette année sur mobile

Quelques mois en arrière, nous vous apprenions que le jeu Apex Legends, grand concurrent de Fortnite et PUBG (pour ne citer qu'eux), allait avoir le droit à un portage sur iOS et Android.



Lors de l'annonce d'Apex Mobile, les développeurs évoquaient la date de 2020, mais il se pourrait qu'une légère modification se produise... En effet, le PDG d'Electronic Arts a été récemment interviewé et a confirmé la période de publication.



Sauf qu'on ne parlera pas de la sortie officielle, mais bel et bien d'un soft-launch.

Andrew Wilson confirme un soft-launch pour Apex Legends

En interview avec Daniel Ahmad de Niko Partners et ApexLatest, le PDG d'EA Andrew Wilson a confirmé la sortie d'Apex Legends en 2020, sous forme de soft-launch.



Cette volonté de lancement ralentit prend écho de la stratégie actuelle pour Plants vs Zombies 3, déjà en bêta sur nos mobiles.



Ce développement pour iOS et Android se fait en parallèle de celui de la Nintendo Switch, qui aura l'honneur d'accueillir le jeu dès cet automne. Reste désormais à savoir si nous aurons le droit au cross-plateforme !