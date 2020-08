Fortnite va perdre le cross-play sur iOS et macOS dès demain

Fortnite a été l'un des premiers jeux à inclure le cross-play, cela consiste à jouer avec d'autres personnes quelque soit le support où ils se trouvent. Par exemple si vous avez un proche qui joue sur Fortnite via la version PC et que vous êtes sur la version PS4, vous pouvez jouer avec lui ! Le cross-play est devenu un atout qui s'est rapidement répandu dans les autres jeux.

La fin du cross-play pour les joueurs iOS et macOS

Personne ne s'attendait à une guerre entre Apple et Epic Games et pourtant indirectement cette bataille fait des dégâts auprès des joueurs ! En effet, alors que demain sera lancée la saison 4 du chapitre 2, les joueurs macOS et iOS eux resteront sur l'ancienne saison. Ils ne pourront pas profiter des nouveautés puisque Epic Games n'a plus la possibilité de mettre à jour l'application.

La rupture aura lieu demain à 9 heures, les joueurs sur iPhone, iPad et Mac ne pourront jouer qu'entre eux, il ne sera plus possible de jouer avec d'autres personnes qui se trouvent sur PC, PS4, Xbox One...La raison ? Les serveurs ne seront plus les mêmes !



Bien évidemment, Epic Games regrette cette dégradation de l'expérience utilisateur, puisque cela va créer de la frustration chez les joueurs. Malgré tout, le créateur de Fortnite préfère garder sa fierté et ne pas céder à Apple en acceptant de supprimer son paiement direct dans l'application.

Vendredi prochain, Apple procèdera à la fermeture du compte d'Epic Games sur l'App Store. Cependant, comme la justice l'a exigé le compte d'Epic International restera ouvert, Apple a l'interdiction de supprimer l'accès à Unreal Engine aux développeurs tiers. La juge en charge de l'affaire a déterminé que l'infraction provoqué par Epic ne concernait que son compte où Fortnite est publié, le compte Epic International reste un contrat différent où il n'y a eu aucune fraude.

Epic Games a confirmé la perte du cross-play au média The Verge. L'entreprise a expliqué :

… Les joueurs sur iPhone, iPad et Mac perdront également le multijoueur Fortnite cross-play avec des plates-formes non Apple. Cela signifie que les joueurs sur les plates-formes Apple seront bloqués sur la version actuelle de Fortnite et qu'ils ne pourront jouer qu'entre eux.

Plutôt que de couper l'accès aux millions de possesseurs de l'application Fortnite sur iPhone, iPad et Mac, Fortnite préfère laisser l'accès tel qu'il est. Pour Epic cela reste avantageux, puisque les utilisateurs peuvent toujours acheter des VBucks par le paiement direct qu'avait mis en place Epic avant la suppression de Fortnite dans l'App Store.