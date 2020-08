Epic Games envoie un mail expliquant aux joueurs qu'Apple est le méchant

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

6

Alors que les millions de joueurs ont fêté l'arrivée de la saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite cette semaine, ceux ayant un iPhone, un iPad ou un Mac sont restés à quai. Ils ont même été exclus du cross-platform.



Si nous savons tous pourquoi, Epic Games a voulu s'assurer que les gens ont bien compris. Ainsi, les joueurs ont tous reçu un email expliquant la situation. Le jour où le studio pourrait voir son compte développeur supprimé par Apple.

La fin du cross-play pour les joueurs iOS et macOS

Vous ne pouvez pas jouer la nouvelle saison, vous manquez beaucoup de choses, et c'est la faute d'Apple.



Epic explique qu'Apple bloque les mises à jour de Fortnite :

Apple bloque les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l'App Store, et a déclaré qu'il mettrait fin à notre capacité à développer Fortnite pour les appareils Apple. En conséquence, la mise à jour du Chapitre 2 - Saison 4 (v14.00) n'est pas sortie sur iOS et macOS le 27 août.

Ce que cela signifie pour les joueurs est assez simple. Il est toujours possible de jouer à Fortnite si vous l'avez installé, mais sur la précédente saison. De quoi satisfaire quelques joueurs mais il est certain que les addicts sont déjà passés sur PC, PS4, Xbox et autres.



Epic poursuit ensuite en décrivant ce que les joueurs Apple vont manquer. Les cadeaux ne fonctionneront pas, idem pour les skins de la nouvelle saison et les Battle Lab, Duos et autres LTM.



Mais pas de panique, car il existe d'autres façons de jouer à Fortnite comme le rappelle Epic :

Pour jouer au Chapitre 2 - Saison 4 maintenant, téléchargez Fortnite sur PC ou sur PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch.

Ou, si vous êtes vraiment désespéré, il y a Android puisqu'il est possible d'installer le jeu depuis le site de l'éditeur (Google ayant supprimé l'app du Play Store).



Epic poursuit ensuite en expliquant le pourquoi et le comment de tout cela. Et oui, tout est de la faute d'Apple. Epic ignore le fait qu'il pourrait remettre Fortnite sur les stores, probablement sans même soumettre de mise à jour.

Apple limite la concurrence afin de pouvoir collecter 30% des paiements des consommateurs effectués dans des applications comme Fortnite, augmentant ainsi les prix que vous payez. Epic a baissé les prix grâce à une option de paiement direct, mais Apple bloque Fortnite afin d'empêcher Epic de transmettre les économies des paiements directs aux joueurs. Epic a intenté une action en justice pour mettre fin aux restrictions anticoncurrentielles d'Apple sur les marchés d'appareils mobiles. Les articles sont disponibles pour nos dépôts des 13 août, 17 août et 23 août. En représailles à cette action, Apple a bloqué votre accès aux mises à jour et aux nouvelles installations Fortnite sur tous les appareils iOS.



Enfin, pour terminer en beauté, Epic souhaite taper Apple au portefeuille. L'e-mail termine en fournissant des informations sur la manière dont les gens peuvent demander un remboursement à Apple. En effet, le studio se base sur le fait qu'une app retirée par Apple donne droit au remboursement des in-apps achetés juste avant par les joueurs.