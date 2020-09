Mario Kart Live : le jeu de réalité mixte sur Switch à 99€ !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Pour fêter les 35 ans de la saga Super Mario, Nintendo a officialisé une mise à jour spéciale sur Mario Kart Tour pour nos mobiles, une compilation Super Mario 3D All-Stars, mais aussi un Mario Kart dans le monde réel. Intitulé Mario Kart Live: Home Circuit, le jeu qui mélange réalité et virtuel sera disponible le 16 octobre. On vous explique comment ça fonctionne.

Mario Kart Live: Home Circuit… comment ça marche !?

En proposant Mario Kart Live: Home Circuit, Nintendo veut mélanger les jouets physiques et le jeu vidéo. Comme le propose Lego par exemple, il s'agit d'une expérience en réalité mixte. Pour les joueurs, il faudra d'abord passer par la préparation de la piste avant de jouer. En effet, les portiques fournis dans la boite permettront de dessiner la piste sur laquelle vous allez vous tirer la bourre. Regardez la vidéo pour comprendre :

Une fois les pré-requis passés, vous pourrez alors lancer le jeu sur Nintendo Switch. Mais cela ne s'arrête pas là puisque les karts vont vraiment bouger. Un jouet est fourni dans le package (Luigi ou Mario selon vos goûts) et ce dernier se déplacera au grès de vos mouvements sur la console. Les mini-karts sont en effets dotés de capteurs et de caméras pour retransmettre en temps réel la vidéo sur l’écran de la Nintendo Switch.

Tout ce qui passe en jeu a un impact réel sur la conduite de votre kart : utiliser un champignon le fera accélérer, et vous faire par exemple toucher par une carapace rouge le stoppera net !



Une expérience unique qui nécessite donc d'avoir une pièce assez grande pour en profiter au maximum. Mais ce nest pas tout puisque le jeu propose une évolution intéressante avec plusieurs Grand Prix à gagner pour déverrouiller des éléments de personnalisation de circuit et des costumes pour Mario et Luigi. Pour ne rien gâcher, Nintendo a prévu un mode multijoueur local jusqu'à 4 joueurs, à condition de disposer de 4 Switch et 4 karts.

Mario Kart Live : date de sortie et prix

Un concept intéressant que pourrait proposer Nintendo sur iPhone et Android, mais qui est pour le moment limité à la Switch. Mario Kart Live: Home Circuit sortira le 16 octobre prochain à 99€ (précommandes ouvertes).



Chaque pack inclus un kart, 4 portiques, 2 marqueurs fléchés ainsi qu’un câble de recharge USB pour les karts.