Fortnite perd la moitié des joueurs iOS, Epic demande un retour sur App Store

Il y a 47 min

Medhi Naitmazi

1

Fortnite n’est plus sur iPhone, iPad et Mac depuis quelques jours, et déjà, les joueurs ont déserté le jeu de Epic Games. En effet, bloqués à la saison 3 du chapitre 2, les utilisateurs de machines Apple n’ont également plus la possibilité d’affronter des joueurs d’autres plateformes.



Epic a déposé une demande d'injonction préliminaire qui permettrait à la fois à Fortnite de revenir sur l'App Store et de restaurer l'accès à son compte développeur qui a été supprimé il y a une semaine.

Epic Games demande une réintégration du jeu sur iOS et macOS

Dans le dossier, Epic Games a déclaré qu'il était prêt à défier Apple "parce que c'était la bonne chose à faire" et "il était mieux placé que de nombreuses autres entreprises pour résister à la tempête". Epic décrit Apple comme un "monopoliste" qui maintient sa position dominante en "interdisant explicitement toute entrée concurrentielle" à la fois sur les marchés de la distribution d'applications et du traitement des paiements via les applications. La fameuse commission de 30%.



Epic mentionne qu'il est «susceptible de subir un préjudice irréparable» si Fortnite n'est pas mis à disposition sur l’App Store et que «l'équilibre des préjudices penche fortement en faveur d'Epic», citant que les utilisateurs actifs quotidiens d'iOS ont déjà diminué de plus de 60% depuis le suppression initiale de l'application. C’est donc plus de la moitié des joueurs qui se sont volatilisés, même si on imagine qu’une bonne partie est allé sur une console ou un PC pour avoir sa « dose » quotidienne.

Pour mémoire dans cette affaire digne d’une série tv, Fortnite a introduit une option de paiement direct à la mi-août qui contournait le système d'achat intégré d'Apple en autorisant les paiements à Epic Games. Peu de temps après, Apple a retiré Fortnite de l’App Store pour avoir ignoré les règles, ce qui a conduit à un procès d'Epic et à une lutte juridique qui s'intensifie actuellement entre les deux sociétés.



Epic a refusé de renoncer à l'option d'achat direct ajoutée à Fortnite, et Apple n'autorisera pas l'application dans l'‌‌App Store‌‌ tant que l'option de paiement direct sera en place. Apple a déclaré à Epic qu'il était prêt à accueillir Fortnite de nouveau sur iOS si Epic supprime l'option de paiement direct et revenait au statu quo pendant que la bataille juridique se déroulait au tribunal, mais Epic a, une nouvelle fois, refusé.



L'injonction préliminaire a été déposée vendredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie et l'audience aura lieu le 28 septembre. Vous pensez qu’Epic Games va avoir gain de cause ? Sachant que le mois dernier, la juge Yvonne Gonzalez Rogers était du côté d’Apple même si elle a interdit à la firme à la pomme de bloquer l’Unreal Engine, édité par Epic Games, qui est utilisé par des centaines de jeux sur App Store. Apple voulait taper fort avec cette seconde mesure.