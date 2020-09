Keynote : Apple officialise la date du 15 septembre 2020 (sans iPhone 12)

Il y a 3 heures (Màj il y a 51 min)

Alban Martin

12

Le prochain keynote Apple va finalement se dérouler le 15 septembre prochain, la firme venant d’officialiser la chose sur sa page d'évènements. On va enfin découvrir les nouveaux iPhone 12, l'Apple Watch 6 ou encore les premiers Mac sous Apple Silicon.

Le keynote de l'iPhone 12 le 15 septembre 2020

Pour suivre les prochaines annonces de Tim Cook, cochez donc la case du 15 septembre à 19h, heure de Paris, et prévoyez quelques heures de libres. Le communiqué de presse fait état d’un Special Event à l’Apple Park à 10h, heure locale.



Pour suivre le Keynote Apple, il suffira de vous rendre sur le site due la marque pour avoir le flux vidéo en anglais, ou bien sur notre page keynote pour la retranscription écrite en français.

Quelles nouveautés annoncées pendant le keynote Apple 2020

Outre les stars du jour, les quatre iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui vont inaugurer plusieurs nouveautés comme la 5G, le nouveau design, de nouvelles couleurs, des capteurs photos plus gros mais aussi le Lidar et le 120 Hz sur les iPhone 12 Pro, Apple devrait présenter de nombreux produits ainsi que des détails sur les services. On attend par exemple Apple One qui pourrait rassembler plusieurs offres comme Apple Arcade, Apple Music ou Apple TV+.



Les annonces les plus sûres sont :



En outre, on s’attend aussi à :

Le tapis de recharge AirPower en version mini

Le casque AirPods Studio

Un HomePod Mini

Si tout est annoncé, le keynote pourrait durer plus de deux heures. Il sera comme le précédent, 100% en ligne et enregistré en avance par les équipes d’Apple. N’hésitez pas à cliquer sur les liens de chaque produit pour avoir plus de détails.



Alors, vous avez coché la date dans votre calendrier ?



Mise à jour de 18h : pour Gurman de Bloomberg qui avait vu juste, Apple va tenir une seconde conférence en octobre juste pour les iPhone 12 !