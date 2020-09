La nouvelle app Xbox permet de jouer aux jeux Xbox One sur iPhone

Un rapport publié plus tôt cette semaine indiquait que la nouvelle application Xbox de Microsoft arriverait bientôt sur iOS avec la prise en charge de la diffusion de jeux Xbox sur votre iPhone. L'application est maintenant disponible en version bêta et voici un aperçu de son fonctionnement avec le jeu Assassin’s Creed Odyssey.

Xbox : le streaming des jeux depuis une Xbox One, Xbox Series X ou S

Tout d’abord, il est important de noter que la nouvelle application Xbox n’est pas la même chose que le service de jeu en streaming xCloud de Microsoft. Voici comment les deux se différencient :

La nouvelle application Xbox vous permet de diffuser des jeux de votre console Xbox One sur votre iPhone

Le service xCloud de Microsoft vous permet de diffuser des jeux directement à partir de serveurs, aucune console Xbox One n'est requise.

Microsoft et Apple se sont lancés dans un différend public sur la question de savoir si les services de jeux en streaming devraient ou non être disponibles via l'App Store, Microsoft hésitant face aux exigences strictes d'Apple. La nouvelle application Xbox est une nouvelle solution qui apporte des capacités de jeu à distance aux propriétaires de consoles Xbox.



The Verge détaille la façon dont l'application se connecte à votre console Xbox One domestique :

Vous pourrez accéder à une console Xbox via Wi-Fi, ou même à une connexion LTE ou 5G. Lorsque cette application prend le contrôle de votre Xbox domestique, vous pouvez démarrer à distance votre console en dehors de votre domicile. La Xbox démarre sans un son ou la lumière Xbox à l'avant, et lorsque vous vous déconnectez, elle se remet en veille après une brève période d'inactivité.

En plus de jouer à des jeux depuis votre Xbox sur votre iPhone, la nouvelle application Xbox vous permet également de télécharger et de partager des extraits de jeu et des captures d'écran, de gérer les paramètres et le stockage, et de supprimer des jeux.



Voici une courte vidéo montrant comment l'application Xbox fonctionne sur iPhone, y compris comment se connecter directement à la console Xbox One et jouer :

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt — Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020





PS : la mise à jour de l’app est déjà disponible sur Android mais seulement sur invitation TestFlight sur iOS. Et si vous avez une console Sony, PS4 Remote Play est déjà disponible depuis plus d’un an.

