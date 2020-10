Google : design moderne pour le nouveau thermostat Nest

Alexandre Godard

La fusion entre Google et Nest a commencé il y a quelques jours avec la sortie du Google Nest Audio et elle va suivre avec un nouveau thermostat Nest à la sauce Google. Voyons ensemble à quoi ressemble ce nouveau modèle avec un design plutôt séduisant.

Le premier thermostat Nest made in Google

On le sait, Google a racheté Nest. Ce rachat fait d’ailleurs partie de l'un des plus importants effectué par le géant américain. Il y a quelques jours, Google a sorti le Google Nest Audio qui vient remplacer le Google Home et voilà qu'aujourd'hui, le nouveau thermostat Nest fait son apparition avec un look ultra-moderne.



Comme la plupart des produits modernes, ce nouveau thermostat est composé d'un écran tactile qui vous permet de contrôler les réglages. À noter que Google a implanté la technologie radar Soli (la même que dans le Pixel 4) qui permet de contrôler un écran sans le toucher.

Ce nouveau modèle est équipé d'un nouveau mode appelé "Eco" qui permet de maintenir votre maison à la température souhaitée quand vous n’êtes pas à proximité. Cette fonction est déjà présente dans d'autres thermostats Nest mais c'est la première fois qu'il peut détecter si quelqu'un est dans les parages (capteur Soli).



On s'en doutait, ce nouveau thermostat Nest sera compatible et pilotable depuis l'application Google Home. Vous pourrez par exemple définir des "profils de température" qui permettra de régler automatiquement la température en fonction de qui est dans la maison ou encore de l'heure qu'il est. On note aussi la compatibilité Google Assistant et Alexa qui va permettre de changer la température à voix haute sans bouger de son canapé.



Pour ce qui est de l'installation, Google propose un guide au sein de l'application Home facile et fluide qui vous permettra de l'installer et de le régler en moins de 30 minutes.



La raison principale pour laquelle les gens achètent un thermostat connecté est que cela permet de surveiller au maximum sa consommation d'énergie.



Il sera disponible au prix de 130 $ et en 4 couleurs (neige, sable, charbon de bois et brouillard).



