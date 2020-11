L'application Apple TV est disponible sur le PlayStation Store

Sony l'avait promis et la promesse a bien été tenue, l'application Apple TV est officiellement disponible pour les joueurs PlayStation sur PS4 et PS5. Dès maintenant, vous pouvez la télécharger sur le PlayStation Store et accéder à un univers de nouveau contenu, mais aussi vous abonner à Apple TV+ en profitant de la période d'essai gratuite d'une semaine si vous n'avez jamais encore testé le service de streaming.

L'actualité PlayStation est très chargée en ce mois de novembre, l'entreprise lance aujourd'hui sa cinquième génération de console aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande. Le 19 novembre, la liste s'allongera avec de nouveaux pays (dont la France) qui verront la PlayStation 5 être commercialisée.

Si vous avez commandé la nouvelle console, dès réception vous pourrez télécharger l'application Apple TV. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez même le faire sur votre PlayStation 4 !

Pour cela, il faut vous rendre dans le PlayStation Store et chercher l'application "Apple TV" qui est déjà disponible au téléchargement depuis 00h.

L'application est gratuite et vous permettra d'accéder aux films, séries et documentaires de l'iTunes Store, à des fournisseurs de contenu tiers (comme Showtime, Starz ou encore Noggin) et surtout à Apple TV+. Si au téléchargement l'application ne vous coûte rien, l'utilisation en soi reste facturée puisque tout le contenu est payant.

Si vous êtes plutôt Microsoft, sachez que l'application Apple TV est aussi disponible sur Xbox depuis quelques jours. La firme de Cupertino fait son maximum pour étendre la visibilité d'Apple TV afin de gagner toujours plus d'abonnés sur son service de streaming.

