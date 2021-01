Apple prolonge (encore) l'année offerte à Apple TV+

Lors de la sortie d'Apple TV+, la firme de Cupertino avait proposé à tous les clients qui le souhaitaient, de profiter d'un an d'Apple TV+ offert en échange de l'achat d'un produit éligible. Cette technique a permis de faire découvrir les productions originales, mais aussi de motiver les utilisateurs à venir sur le service, malgré le nombre restreint de films et séries disponibles.

Prolongation de votre année offerte jusqu'à juillet 2021

C'est une bonne nouvelle, Apple vient d'ajouter 5 mois d'abonnements offerts à Apple TV+ pour les abonnés qui profitent en ce moment de leur année gratuite. C'est la deuxième fois que le géant californien propose une prolongation, la première a eu lieu au mois d'octobre et devait prendre fin en février. Finalement, l'échéance est repoussée à nouveau et vous allez encore économiser vos 4,99€/mois.



Cette prolongation est assez surprenante puisqu'elle pourrait exprimer le manque de confiance d'Apple envers son service de streaming. Les fins de périodes de gratuités se traduisent toujours par des résiliations en masse. Apple sait que Apple TV+ est loin d'être un service compétitif face à Disney+ et ses nombreuses licences, Netflix et son incroyable catalogue aux séries populaires et Prime Video qui est l'un des meilleurs du secteur grâce à sa diversité de contenus.

L'ensemble des abonnés Apple TV+ qui sont concernés par cette prolongation vont prochainement recevoir un mail pour les informer de ce geste commercial. De plus, ceux qui paient Apple TV+ dans le cadre de leur abonnement Apple One se verront recevoir un remboursement, puisque cela serait illogique d'être pénalisé parce qu'on a souscrit à un pack de services.



Cet ajout de nouveaux mois gratuits va vous permettre de découvrir les derniers chefs-d'œuvre à venir sur Apple TV+. Nous avons déjà la 2e saison de Servant disponible depuis aujourd'hui, le film Cherry qui va débarquer au mois de mars ou encore la 2e saison de For All Mankind dont la bande-annonce a été dévoilée ce soir.



