Nintendo : le problème du Joy-Con drift va être jugé par la Commission Européenne

Nous sommes désormais en 2021 et un nouveau rebondissement vient de surgir. En effet, après la plainte en septembre 2020 de l'organisme français UFC-Que-Choisir mais également d'autres pays (Belgique, Italie, Portugal...), c'est désormais au tour du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) d'enclencher une enquête sur le sujet. Il va surement falloir du temps pour que l'enquête aboutisse sur un verdict définitif mais au vu des actions de Nintendo France pour apaiser le sujet, il semblerait que ça sente mauvais pour la firme japonaise. Source

Rappelez-vous, en janvier 2020, le directeur de Nintendo France cédait face à la pression et reconnaît qu'il y a un problème au niveau des Joy-Con de la Nintendo Switch que l'on appelle dans notre jargon « Joy-Con drift ». Il annonce également que tous les possesseurs d'une Nintendo Switch en France qui rencontrent un problème sur leur machine au niveau des Joy-Con peuvent demander une réparation gratuite même si la console n'est plus sous garantie.

Le problème de « drift » des Joy-Con de la Switch à fait un énorme scandale à tel point que la fondation UFC-Que-Choisir a porté plainte contre Nintendo pour pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Visiblement c'es loin d'être terminé car c'est au tour du Bureau Européen de s'en charger.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.