Netflix officialise une série Tomb Raider !

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Les adaptations ne se font plus seulement dans le sens cinéma vers jeu vidéo. En effet, depuis quelques temps, on trouve de nombreux exemples comme Splinter Cell, Sonic, Resident Evil, Cyberpunk 2077 et autre The Witcher. Cette fois, Netflix annonce la production d’une série animée Tomb Raider en collaboration avec le studio Powerhouse.

Lara Croft arrive dans une série signée Netflix

Après un succès planétaire au milieu des années 90 avec la sortie de Lara Croft: Tomb Raider sur PlayStation, l'aventurière avait eu du mal dans les années 2000 avant que Square Enix et Crystal Dynamics ne relancent la saga via un reboot. Nouveau moteur, nouvelle plastique mais toujours l'âme originale.



Alors que Crystal Dynamics avait récemment affirmé qu'il ne faudra pas compter sur un nouveau jeu dans un futur proche, Lara Croft va revenir du côté du petit écran grâce à Netflix. Le géant du streaming vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un animé en collaboration avec le studio Powerhouse, ces derniers ayant produit la série Castlenavia. La série devrait prendre la suite des aventures de la dernière trilogie Tomb Raider.

Une bonne nouvelle qu'il nous tarde découvrir, pourquoi pas cette année pour fêter les 25 ans de Lara Croft. Vous en pensez quoi ?