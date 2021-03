Ted Lasso gagne encore trois prix aux Critics Choice Awards

Medhi Naitmazi

La série à succès Apple TV+ "Ted Lasso" a remporté cette nuit un Critics Choice Award pour la meilleure série comique, battant sept autres séries nominées. C’est la seconde fournée de récompenses pour Ted Lasso après les Golden Globes.

Ted Lasso élue meilleure comédie

Voici la liste des nominés :

Better Things (FX)

The Flight Attendant (HBO Max)

Mom (CBS)

PEN15 (Hulu)

Ramy (Hulu)

Schitt's Creek (Pop TV)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Jason Sudeikis et Hannah Waddingham ont également remporté des Critics Choice Awards individuels pour leurs performances dans Ted Lasso.



Ted Lasso met en vedette Sudeikis en tant qu'entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour entraîner l'équipe de football professionnelle AFC Richmond en Angleterre, bien qu'il n'ait aucune expérience en tant qu'entraîneur de football. La série a reçu des critiques élogieuses pour la positivité implacable de Lasso, et Sudeikis a également remporté un Golden Globe Award pour sa performance la semaine dernière. Waddingham joue le rôle de Rebecca Welton, la propriétaire de l'AFC Richmond.

Meilleur acteur dans une comédie

Hank Azaria – Brockmire (IFC)

Matt Berry – What We Do in the Shadows (FX)

Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

Eugene Levy – Schitt's Creek (Pop)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Ramy Youssef – Ramy (Hulu)

Meilleure actrice dans un rôle secondaire de comédie

Lecy Goranson – The Conners (ABC)

Rita Moreno – One Day at a Time (Pop TV)

Annie Murphy – Schitt's Creek (Pop TV)

Ashley Park – Emily in Paris (Netflix)

Jaime Pressly – Mom (CBS)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

Les Critics Choice Awards annuels récompensent «les plus belles réalisations cinématographiques et télévisuelles», selon la décision de la Critics Choice Association. L'organisation représente plus de 400 critiques de télévision, radio et en ligne et journalistes de divertissement aux États-Unis et au Canada. Il a été créé en 2019 avec la fusion de la Broadcast Film Critics Association et de la Broadcast Television Journalists Association.



Le casting de Ted Lasso participera prochainement à une table ronde virtuelle au festival télévisé PaleyFest.



La série a été renouvelée pour les deuxième et troisième saisons, la deuxième saison devant être diffusée au cours de l'été 2021.