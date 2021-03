La production des MacBook Pro MiniLED décalée au second semestre 2021

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de tout nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par une puce Apple Silicon et avec un nouveau design pour la sortie au second semestre 2021. Dans un rapport du Nikkei Asia, on apprend que le planning a été légèrement décalé.

Les nouveaux MacBook Pro confirmés mais retardés

Dans un rapport axé sur la réduction des commandes d'iPhone 12 par Apple auprès des fournisseurs, le Nikkei a brièvement noté qu'Apple avait repoussé la production de masse des deux nouveaux MacBook de mai jusqu'au second semestre. Le rapport fait référence aux ordinateurs portables sous le nom de «MacBook», mais il est probable que cela se réfère aux prochains modèles de MacBook Pro.



Les deux MacBook n’arriveront pas au début de l’été comme espéré mais plutôt à l’automne. Ils seront alimentés par un processeur Apple Silicon dans le cadre de la transition pour éliminer Intel du tableau, mais arboreront aussi un nouveau design inspiré des iPad Pro ainsi qu’une meilleure connectivité avec le retour du port HDMI notamment. Sans oublier un port de charge magnétique MagSafe.



En plus des nouveautés évoquées, Kuo s'attend à ce que les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces présentent des écrans plus lumineux avec rétroéclairage Mini-LED. Ce dernier point est très attendu puisqu’il permettra d’avoir un vrai bond en avant dans ce domaine avec des couleurs et un contraste bien meilleurs, proches de ce que peut afficher un panneau OLED. Ce serait une très belle cuvée en 2021.