Intel compare un PC avec le nouveau MacBook Pro 2021

La rumeur enfle autour des nouveaux types d'écran à venir chez Apple. Après l'OLED sur l'Apple Watch et l'iPhone, la firme se prépare à changer de technologie d'affichage sur iPad et MacBook....

Nous évoquions le passage au MiniLED sur les MacBook Pro l'an prochain il y a tout juste quelques jours avec une quatrième source. Cette fois, c'est l'analyste le plus célèbre autour des...

La semaine dernière, l'analyste réputé Ming-Chi Kuo partageait ses informations sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces attendus un peu plus tard cette année. Les...

L'analyste Ming-Chi Kuo vient d'annoncer qu'Apple devrait remettre au goût du jour le port de carte SD et le port HDMI sur les prochains MacBook Pro 2021 censés arriver à la rentrée. ...

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de tout nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par une puce Apple Silicon et avec un nouveau design pour la...

Même si Intel réfute l’information, il y a fort à parier que le futur MacBook Pro 14 pouces ressemblera à cela avec une nouvelle puce M1X et un écran Mini-LED. Vous en pensez quoi de ce futur MacBook Pro ?

C’est clairement le MacBook Pro que l’on attend, mais non, Intel n’a pas accidentellement divulgué un nouveau produit d’Apple. La société a déclaré qu'elle utilisait des Mac M1 disponibles sur le marché pour enregistrer ses publicités, mais que les ordinateurs avaient été modifiés pendant le processus de post-production pour une raison inconnue. On a du mal à comprendre l’intérêt de modifier, en mieux, un produit concurrent. Regardez le MacBook Pro M1 de la version publicitaire d'Intel ci-dessous :

Les nouvelles publicités d'Intel publiées cette semaine mettent en vedette Justin Long, l'acteur qui a joué le rôle du gars Mac dans les publicités « Get a Mac » d'Apple il y quinze ans. Dans une série de vidéos, Intel tente de faire valoir que les PC Intel présentent de nombreux avantages par rapport aux Mac M1, qui ne peuvent pas être connectés à plusieurs moniteurs externes ou ne supportent pas plusieurs jeux populaires. Cependant, Intel a peut-être dévoilé le MacBook Pro de nouvelle génération. Comme on peut le voir sur l’une des vidéos, Intel montrent un ordinateur portable qui ne ressemble pas exactement au MacBook Pro M1 actuellement disponible. Au lieu d'avoir de grands bords autour de l’écran, le MacBook présenté dans l'annonce affiche des contours très fins.

