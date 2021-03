Netflix perd 6.2 milliards de dollars par an à cause du partage de compte

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Alexandre Godard

19



À partir de 2021, Netflix ne compte plus se laisser faire en ce qui concerne les abus sur le partage de compte. Après avoir appris il y a quelques jours que la société envoyait des messages d'avertissement à certains, une nouvelle étude révèle les milliards que perd le géant du streaming à cause de cette "fonction".

Publicité

Netflix perd beaucoup d'argent avec les comptes partagés

Le partage de compte est une chose qui existe depuis des années et qui n'a jamais réellement été bien vu par les sociétés dont les services sont concernés. C'est d'ailleurs pourquoi il y a quelques années, nous avons appris que Canal+, Netflix et consorts cherchent à bloquer cette fonctionnalité pour "obliger" tout le monde à s'abonner. En début de mois, nous vous avons relayé l'information comme quoi Netflix passe la seconde et devient plus agressif sur le sujet car certaines personnes ont reçu un message d'avertissement qui indique "si vous ne vivez pas avec le propriétaire, il faudrait arrêter de se connecter à ce compte depuis cette adresse".



Quelques jours après cette annonce, l'analyste Jazon Bazinet de Citi Global Markets a donné quelques chiffres sur la situation et effectivement il y a de quoi comprendre la frustration de Netflix. Selon lui, le numéro un mondial du streaming vidéo perd environ 6.2 milliards de dollars chaque année à cause du partage de compte. Plus globalement, il estime que les services de streaming vidéo aux États-Unis perdent plus de 25 milliards chaque année.

L'analyste de BofA, Nat Schindler, a également fait un résumé de son étude sur le sujet. D'après ses propos et ce qui lui a été rapporté, 50% des personnes interrogées ont avoué partager leur compte avec un membre de leur famille qui n'habite pas dans le même foyer tandis que 26% disent l'avoir fait avec des amis...



Pour rappel, Netflix compte actuellement plus de 204 millions d'abonnés payant et plus de 37 nouveaux millions d'arrivants en 2020, en partie grâce à la pandémie. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui fait polémique depuis fort longtemps car il met en opposition les clients et les sociétés. Il est tout à fait compréhensible que les dirigeants de Netflix veuillent bloquer cette "fonctionnalité" pour maximiser les profits mais d'un autre côté, si à l'avenir il devenait réellement impossible de se connecter à son compte ailleurs que chez soi, cela voudrait dire qu'on ne peut même plus se servir de son compte que l'on paye, chez un ami pour visionner un film ou une série avec lui. Affaire à suivre.

Publicité

Source

Télécharger l'app gratuite Netflix