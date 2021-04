EA et DICE annoncent le jeu Battlefield Mobile pour 2022

Il y a 5 heures

Alban Martin

3



En plus d'annoncer enfin un nouveau Battlefield pour consoles et PC, EA et DICE ont également dévoilé un jeu mobile Battlefield. Prévu pour l'an prochain, le jeu vient d'entrer en phase de test avant son lancement. La version mobile Battlefield est développée par Industrial Toys qui travaille avec DICE pour offrir une expérience sans compromis sur les téléphones et les tablettes.

Battlefield arrive sur iPhone

Battlefield Mobile promet une expérience à part entière basée sur les compétences pour faire de Battlefield une réalité en déplacement. EA a également précisé dès le départ qu'il s'agissait d'un jeu autonome et complètement différent du jeu sorti sur consoles et PC, vous pouvez donc oublier le cross-platform. En tout cas, c'est une bonne nouvelle après l'annonce de Battlefield 4 sur iOS en... 2013.

Ne vous y trompez pas, c'est un jeu autonome. Un jeu complètement différent de celui que nous fabriquons pour console et PC, spécialement conçu pour la plate-forme mobile. Il est entièrement conçu par iToys pour faire de Battlefield-on-the-go une réalité et vous pouvez vous attendre à un jeu complet - une expérience basée sur les compétences.



Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie ou de modèle économique pour Battlefield mobile, mais l'objectif est de faire venir «la guerre totale» sur les appareils mobiles en 2022. Avec le succès de Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile sur mobile, il est surprenant qu'EA ait pris aussi longtemps pour annoncer un jeu mobile Battlefield moderne. Reste désormais à attendre des informations sur le contenu, le gameplay et les possibilités du jeu.

Apple a fait valoir que ses processeurs de la série A étaient suffisamment puissants pour offrir des expériences de jeu sur console sur mobile. L'A14 trouvé dans l'iPhone 12 et l'iPad Air 4 est puissant et rivalise avec des PC de gamers ou des consoles comme la PS4. Sans oublier les derniers Mac M1 et l'iPad Pro également équipé de la puce M1, encore plus puissante.