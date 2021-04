Genshin Impact : la mise à jour 1.5 est disponible (+ version PS5)

Alban Martin

Le jeu de l'année 2020, Genshin Impact, vient de passer à la version 1.5. Appelée "Toute la lueur sur la jadéite", elle apporte beaucoup de nouveautés pour les joueurs mobiles, mais aussi sur PlayStation et PC.

Genshin Impact passe à "la lueur sur la jadéite"

uite au pré-téléchargement qui a été mis en ligne plus tôt cette semaine, la version 1.5 de Genshin Impact est désormais disponible sur toutes les plates-formes mobiles, PlayStation et PC. Genshin Impact «Beneath the Light of Jadeite» - ou « Toute la lueur sur la jadéite » en français - est également l'occasion de lancer une version native sur PS5 avec des performances, des temps de chargement et des graphismes améliorés.



Si vous avez déjà pré-téléchargé Genshin Impact 1.5 sur mobile ou PC, la mise à jour sera quasiment instantanée. La version 1.5 introduit le nouveau système Sérénithéière pour créer des royaumes et des demeures, de nouveaux personnages (Eula et Yanfei), une nouvelle arme (Ode au chant du vent), des artefacts, des donjons (« Garde de la montagne » et « Sous l'arbre dompteur de dragon »), des monstres, des événements (« Initiation à l'Amplificateur d'énergie », « Poursuite du vent », « Ligne de front : cité perdue » et « Mimi tomo »), et des quêtes (« Plus qu'une simple pierre » et « Vagues à la mer »).



Regardez la bande-annonce vidéo de Genshin Impact version 1.5 :

Pour le nouveau contenu de l'histoire, la quête d'histoire de "Zhongli: Chapitre Historia Antiqua - Acte II" est disponible en permanence dans le jeu, parallèlement à l'ajout des nouveaux événements et des quêtes mondiales.



Si vous jouez sur iOS, avec iOS 14.5 et iPadOS 14.5, vous pouvez désormais utiliser les manettes PS5 et Xbox Series X | S pour jouer à Genshin Impact. Encore bravo au studio miHoyo qui soigne son bijou inspiré du Zelda sur Nintendo Switch mais qui a su, en même temps, s'en démarquer. Pour convaincre les retardataires, consultez notre test de Genshin Impact.

