Psychofunk : l'aventure psychédélique arrive en juin sur iOS et Android

Le futur Psychofunk du développeur Tommy Søreide Kjær fait partie de ces jeux dont le titre en dit long. Inspiré par les graphismes des années 1960 et la funk des années 1970, Psycofunk ne ment pas.



Groovy et coloré, le futur titre est un jeu de plateforme verticale qui nous rappelle un certain Doodle Jump par son style simpliste, mais qui va bien plus loin.

Consultez la bande-annonce de Psychofunk ci-dessous :

Psychofunk s'apprête à faire danser nos mobiles

Partez pour une aventure psychédélique inspirée des années 60 trippantes et des années 70 funky. Préparez-vous pour un défi de plateforme différent de tout ce que vous avez jamais connu.

Si l'esthétique générale, tout comme l'ambiance sonore, sont très typées "années folles", en revanche le gameplay est aussi original qu'improbable. Dans ce jeu de plateforme, vous ne contrôlez pas le personnage (si on peut appeler ça un personnage), non. Le héros se déplace tout seul, à sa guise, et vous, vous devez vous occuper de tout ce qui se trouve sur son passage afin de faciliter sa progression. Les ennemis, les pièges mortels et autres ne sont évidemment pas recommandés pour la santé de ce dernier, et votre rôle sera de manipuler les différentes plateformes visibles à l'écran.



Le développeur compare les commandes des plates-formes à la façon dont vous appuyez sur les boutons d'un lecteur de cassette. En tout cas pour ceux qui savent de quoi on parle.



Si le style vous plaît, sachez que Tommy Søreide Kjær a déjà publié One More Button il y a quelques années, toujours entièrement dessinés à la main. Tommy nous rassure en nous expliquant que son nouveau jeu a été spécialement conçu pour les appareils mobiles à écran tactile et qu'il ne faut pas s'attendre à une promenade de santé.



Psychofunk devrait sortir dans un peu moins d'un mois, le 2 juin, au prix de 5,49€. Vous pouvez le pré-commander sur l'App Store dès maintenant ou vous pré-inscrire sur le Google Play Store pour Android.

