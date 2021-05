Jony Ive aurait travaillé sur l’iMac M1 avant son départ

L’iMac 24 pouces sorti il y a quelques jours a été conçu, au moins en partie, par Jony Ive, l’ancien directeur du design de la société. Wired rapporte que même si Ive a officiellement quitté Apple en 2019, il était toujours impliqué dans la conception du tout nouvel iMac M1.

Jony Ive a contribué à l’iMac 2021

Malheureusement, les détails ici sont assez vagues. Apple n'aurait pas confirmé la chronologie de l'implication d'Ive dans la nouvelle conception de l'iMac, seulement qu'il «y avait travaillé».

La revue Wired explique :

Jony Ive a été impliqué dans la conception de ce nouvel iMac, bien qu'il ait quitté Apple en 2019. La conception matérielle est un long processus, alors il n'est peut-être pas surprenant que les empreintes digitales d'Ive soient partout sur ce nouvel ordinateur de bureau. Mais, fait intéressant, Apple ne confirmerait ni ne nierait s'il travaillait sur l'iMac 2021 après avoir quitté l'entreprise - juste qu'il y avait travaillé.

La conception de produits prend des années, en particulier chez Apple, surtout pour un produit aussi radicalement repensé que l'iMac M1. Par conséquent, il n’est pas surprenant que Ive ait été potentiellement impliqué dans la conception de l’iMac en 2018 et 2019, avant son départ, bien que certains rapports aient indiqué qu'il avait commencé à se retirer d'Apple avant le départ officiel, environ vers 2015.



Il aurait été bon de savoir si Ive n’a contribué que dans les premières étapes de la refonte de l’iMac, ou s’il a continué à y travailler après son départ d’Apple. Pour rappel, celui qui a créé l’iPod, l’iPhone ou encore l’iPad a quitté Apple pour former sa propre société de design indépendante LoveFrom, et il a été dit qu'Apple serait un client de LoveFrom. Cependant, nous n’en avons pas appris davantage sur l’étendue de cette relation.



Il est facile de voir comment Jony Ive a potentiellement influencé le design du nouvel iMac, allant du corps ultra-fin au menton emblématique qui persiste. Le design s'est avéré quelque peu polarisant à cause de ce menton et de l’encadrement blanc.



Malgré cette information, il semble juste de supposer que l’essentiel de l’inspiration provenait de l’actuel groupe de conception industrielle Apple, dirigé par Evans Hankey et Alan Dye.



Que pensez-vous du nouveau design de l'iMac 2021 proposé en sept couleurs punchy et doté de la puce M1 ? Pour notre part, nous attendons une version plus grande et plus haut de gamme, probablement avec des coloris plus sobres et des contours noirs.