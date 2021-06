Steve Jobs évoquait le MacBook Air 15 pouces en 2007 !

Alban Martin

Un e-mail interne écrit par le regretté cofondateur d'Apple, Steve Jobs, offre un aperçu sur la stratégie matérielle du géant de la technologie juste après le lancement du premier iPhone en 2007, des plans comprenant une tablette Mac et un MacBook Air 15 pouces.



Le MacBook Air 15 pouces toujours attendu

Le document, rendu public dans le cadre du procès Epic vs Apple et mis en évidence par le compte Twitter TechEmails, est un scan de l'ordre du jour d'une réunion de l'équipe de direction d'août 2007, deux mois après le lancement de l'iPhone original. Alors que la plupart des sujets de discussion ont depuis été révélés publiquement, il existe des bribes qui offrent un aperçu des projets qui n'ont pas réussi à faire la coupe.



Par exemple, Jobs fait référence à un MacBook Air 15 pouces dont le lancement ou la planification interne était prévu au premier semestre 2008. Apple allait ensuite lancer un MacBook Air 13 pouces lors d'un keynote de 2008 qui a vu Jobs tirer le fin et léger Mac d'une enveloppe kraft.



Des rumeurs sur l'intérêt d'Apple pour un MacBook Air 15 pouces ont fait surface en 2009, et à nouveau plus récemment en janvier, bien que la société ne se soit jusqu'à présent pas engagée dans une variante plus grande de son ordinateur portable populaire. Un modèle de 11 pouces a été produit entre 2010 et 2016, mais son succès limité l'a conduit à sa perte.

Un Mac tactile ?

Fait intéressant, Apple semble également avoir envisagé l'introduction d'une tablette Mac avant l'introduction de l'iPad en 2010. Une brève mention dans l'e-mail de Jobs, une "tablette" a été préparée pour la discussion dans la catégorie Mac. Avant le lancement de l'iPad, les rumeurs considéraient Apple comme l'un des premiers entrants dans le jeu des tablettes PC, bien que la société soit finalement allée dans une direction différente - et sans doute plus intelligente - en adoptant une plate-forme ARM.

Un iPad Super Nano

D'autres détails révélés dans l'e-mail de Jobs incluent la mention d'un appareil "Super nano" qui pourrait être une variante iPod inédite et l'ouverture potentielle d'iPhoneOS (plus tard iOS) pour accueillir des applications tierces. Sur ce dernier, des notes manuscrites griffonnées dans les marges du document montrent qu'Apple envisageait peut-être un partenariat avec EA qui apporterait des jeux sur iPhone et iPod touch.



