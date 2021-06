La console Playdate sera plus chère mais avec le double de jeux

Il y a 6 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

5



Annoncée en 2019, la très originale console portable Playdate va finalement sortir très prochainement, soit avec un an de retard. Le fabricant Panic a partagé la nouvelle cette nuit en expliquant qu’il y a eu quelques changements sur sa console à manivelle. Oui, celui qui avait lancé Firewatch a imaginé un appareil à manivelle.

Panic lance la Playdate, une console avec manivelle

Le créateur de Coda a profité de la pandémie pour peaufiner son produit qu’il présentera en détail mardi prochain sur sa chaîne YouTube avec notamment les informations sur les précommandes.



Mais l’essentiel est déjà connu avec un Tweet, à savoir un prix revu à la hausse à 179$ (contre 149$ initialement), 4 Go de stockage (contre 2) et 24 jeux (le double). On rappelle que les jeux ne seront pas vendus à l’unité, mais par pack saisonnier. Ce sont des jeux exclusifs en noir et blanc réalisés par des experts du secteur comme Keita Takahashi (Katamari Damacy), Bennett Foddy (Qwop), Zach Gage (Really Bad Chess) et autre Shaun Inman (The Last Rocket).

Pour ce qui est de la fiche technique, rappelons que la Playdate embarque un écran monochrome sans rétroéclairage de 2,7 pouces, deux boutons A et B, un bouton pause, une croix, un bouton Start, une prise Jack et la fameuse manivelle.

Cette particularité servira à jouer dans certaines créations, avec des concepts particuliers. Rendez-vous mardi pour en savoir plus !