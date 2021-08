Nouvelles infos sur le PSVR 2 lors d'une conférence développeurs

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Nous l'attendons de pied ferme ! Le PSVR 2 qui devrait arriver dans nos salons d'ici un ou deux ans est toujours aussi discret même si nous connaissons déjà le design des contrôleurs. Selon les dernières rumeurs, une conférence dev s'est tenue il y a deux jours et Sony aurait confirmé certaines caractéristiques du casque.

Des infos (rumeurs) supplémentaires autour du PSVR 2

La PS5 est sortie en novembre 2020 mais pour ce qui est du PSVR 2 "next-gen", il faut prendre son mal en patience. Sony a bien annoncé il y a quelques mois qu'il était en préparation mais on sent bien que la marque veut prendre son temps pour ne pas se louper.



La VR est une technologie encore assez "bancale" car même s'il est vrai qu'aujourd'hui elle est extrêmement connue par tous, elle n'est pas encore assez exploitée que ce soit par les joueurs et même par les développeurs.

Comme le veut l'expression, c'est un peu "le serpent qui se mord la queue". D'un côté les joueurs attendent des jeux AAA sur ce support pour enfin se lancer et de l'autre, les développeurs attendent que le nombre de joueurs quotidien augmente drastiquement pour oser mettre beaucoup d'argent sur la table et sortir un "vrai" jeu qui peut attirer beaucoup de monde.



Quoi qu'il en soit à l'heure ou Xbox ne semble pas pressé de se lancer dans ce domaine, Sony travaille d'arrache-pied pour que le PSVR 2 soit le digne successeur du PSVR premier du nom et qu'il fasse franchir un cap en termes de maturité à la VR.



Il y a de cela cinq mois, nous vous avons relayé les premières infos et images officielles des futures manettes qui accompagneront ce PSVR 2. Nous voici à l'été 2021 et une nouvelle rumeur est arrivée.



Selon la chaîne YouTube PSVR Without Parole, une conférence développeur s'est tenue mardi et durant celle-ci, Sony a confirmé pas mal d'informations au niveau des caractéristiques du casque.

Voici le tour des informations :



Nom de code NGVR (nouvelle génération de réalité virtuelle)

Contrôleurs avec capteurs tactiles capacitifs qui peuvent détecter à quelle distance se trouvent vos doigts

Possibilité pour tous les jeux d'être retransmis en direct sur une TV en même temps que dans le casque afin de faire profiter les autres

Un champ de vision élargi à 110 degrés

Comme annoncé il y a 3 mois, le rendu fovéal et une résolution de mise à l'échelle flexible seront présents pour pousser au maximum la qualté visuelle

La 4K devrait également être au rendez-vous

Connexion simplifiée à la PS5 avec un seul câble (l'un des gros défauts du PSVR 1)

Comme toujours il est important de rappeler que tout cela est à prendre avec des pincettes et qu'il faudra attendre comme pour les contrôleurs l'annonce officielle de Sony. Cela permet tout de même pour les plus impatients de faire monter la pression. Pour rappel, le PSVR 2 devrait être sur le marché au plus tôt en 2022 voire même fin 2022. Patience, patience...