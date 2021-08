Le nouveau Mac mini 2021 avec puce M1X arrive bientôt

Hier à 18:00

Medhi Naitmazi

Après avoir évoqué l'iPhone 13 il y a quelques instants, Mark Gurman dévoile les plans d'Apple à propos du prochain Mac mini 2021. Selon le journaliste de Bloomberg, nous devrions y avoir droit dans les prochains mois avec une nouvelle puce M1X.

Un nouveau Mac mini 2021 ou 2022 ?

Le Mac Mini a été l'un des premiers produits Apple à recevoir le processeur M1 en 2020 aux côtés du MacBook Air et du MacBook Pro. À ce moment-là, aucun de ces produits n'a fait l'objet d'une refonte esthétique, qui est sur le point de changer dans les prochains mois.

Alors que le MacBook Pro 2021 devrait être le premier à recevoir un design plus plat et plus anguleux en 14 et 16 pouces, le MacBook Air sera relooké en 2022. Mais le Mac mini figure également dans la feuille de route d'Apple.



Le M1 Mac mini est utilisé par de nombreux clients qui l'utilisent comme station de développement, comme serveur ou comme station d'édition vidéo. Et tout ça sera bientôt accéléré grâce à la nouvelle puce M1X, mais aussi de nouveaux ports. En effet, on devrait retrouver les ports HDMI 2.1, USB-4, USB-A et peut-être ethernet sur le nouveau Mac mini 2021.



En plus de ces changements de fonds, Apple travaille sur un design mis à jour pour uniformiser toute sa gamme de produits, du Mac à l'iPhone en passant par l'iPad.



Selon le leaker Jon Prosser (qui a réalisé le rendu visible un peu plus haut), le prochain Mac mini alimenté par M1X présentera un nouveau design industriel. Selon lui, le Mac mini 2021 comportera un nouveau châssis externe avec une surface réfléchissante « semblable à du plexiglas » sur le dessus, à la place du boîtier en aluminium.



Reste à savoir si Apple va le présenter avec les nouveaux MacBook Pro ou si il sera finalement repoussé à 2022 comme le "Air" qui doit recevoir une puce M2...